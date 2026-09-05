arı sürüsünü kovan kapağına yönlendiren hızlı müdahale

Çalılıkta kümelenen arılar kovan kapağına toplandı

Oğul veren binlerce arının bir çalılığı kaplaması üzerine olay yerine gelen arıcı, çevrede toplanan vatandaşların ilgisini çeken bir müdahaleyle arıları kovan kapağında topladı. İşlem sırasında sokma veya panik yaşanmadı, arılar düzenli bir biçimde yeni yuvalarına çekildi.

Müdahale anı:

Arıcı, çalılıktaki ana grubu kovanın kapak kısmına yönlendirmek için dalları dikkatlice salladı. Bu hareketle ana grubun kovan kapağına yerleşmesi sağlandı; birkaç dakika içinde dışarıda kalan diğer arılar da grubun peşinden kovanın içine geçti. Görgü tanıkları, arıcının sakin ve hızlı hamlelerinin riskleri azalttığını bildirdi.

Grup davranışı ve güvenlik:

Tanıkların aktardığına göre arılar grup halinde hareket ederek kovanın içine giriş yaptı; bu yöntem sayesinde sokma veya saldırı riskleri oluşmadan toplama tamamlandı. Arıcı, topladığı sürüyü daha sonra kendi arılığına taşıdı ve süreç sırasında çevredeki vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Uzman uyarısı:

Uzmanlar, arıların oğul verme dönemlerinde benzer kümelenmelerin doğal olduğunu ve bu tür durumlarda profesyonel müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Hızlı ve deneyimli müdahale, hem insanların hem de arıların güvenliğini sağlıyor ve yuva kaybını önlüyor.

OĞUL VEREN BİNLERCE ARININ BİR ÇALILIĞI SARMASI ÜZERİNE ARICI, YEREL HALKIN İLGİSİ EŞLİĞİNDE ARILARI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KOVANA TOPLADI.