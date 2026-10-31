Erzurum'da short track kupasında heyecan ikinci günde arttı

Erzurum'da short track federasyon kupası 1 ikinci gün tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 1 yarışmasının ikinci günü sona erdi. Program, farklı yaş gruplarında gerçekleştirilen kısa mesafe yarışları ve bayrak finallerine sahne oldu. Yarışlar boyunca sporcuların performansları izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

yarış programı ve kategoriler:

Yarışmanın ikinci gününde pek çok kategoride kısa mesafe yarışları yapıldı. Programda Junior D Kadınlar 500 metre ve 777 metre, Junior D Erkekler 500 metre ve 777 metre, Junior C Kadınlar 500 metre ve 1000 metre, Junior C Erkekler 500 metre ve 1000 metre, Women 500 metre ve 1000 metre ile Erkekler 500 metre ve 1000 metre yarışları yer aldı.

Ayrıca gün boyunca takımlar arası mücadeleler de öne çıktı; Junior C-D karışık bayrak, Junior C-D kadınlar bayrak takımı, Junior C-D erkekler bayrak ve Women-Men karışık bayrak yarışları tamamlandı.

madalya töreni ve organizasyon yetkilileri:

Gün sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde madalyalar, Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Derya Aksoy ve Zekeriya Deniz ile Perfeks Bölge Başkanı İlker Özkara tarafından verildi. Tören, sporcular ve takım yetkilileri arasında kısa süreli bir kutlama havasında gerçekleşti.

Federasyon Kupası 1'in kalan etapları ve sonuçların takibi için organizasyonun duyuruları izlenmeye devam edecek; sporcuların performansları ve bayrak yarışlarındaki sonuçlar, turnuvanın genel sıralamasına katkı sağlayacak.

ERZURUM'DA DEVAM EDEN SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 1 YARIŞMASI 2. GÜNÜ SONA ERDİ.