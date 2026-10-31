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Erzurumlu patencinin hedefi sürüyor: Furkan Akar çeyrek finalde

Erzurumlu olimpik patenci Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2'de erkekler 1000 metrede çeyrek finale çıkarak madalya iddiasını sürdürdü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumlu patencinin hedefi sürüyor: Furkan Akar çeyrek finalde

Erzurumlu patencinin hedefi sürüyor: Furkan Akar çeyrek finalde

Milli kısa kulvar patenci Furkan Akar, ISU Short Track Dünya Turu 2 organizasyonunda erkekler 1000 metre yarışında sergilediği performansla çeyrek finale yükseldi. Bu sonuç, Akar'ın uluslararası arenadaki istikrarlı çıkışını sürdürdüğünü gösterdi.

yarıştaki performansı:

Erzurumlu olimpik patenci, eleme turlarında kontrollü bir yarış ortaya koyarak tur atladı ve erkekler 1000 metrede son 16'nın içinden çıkarak çeyrek final bileti aldı. Yarış boyunca temposunu koruması ve kritik anlarda yaptığı hamleler, onun short track branşında madalya hedefinin canlı kalmasını sağladı.

federasyonun açıklaması:

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan paylaşımda, 'Furkan Akar, World Tour 2 yarışmasında 1000 metrede çeyrek finale yükselmiştir. Sporcumuza başarılar dileriz' denildi. Federasyonun desteği, Akar'ın uluslararası mücadeledeki motivasyonunu güçlendiriyor.

Genç sporcunun bu çıkışı, short track takımının genel görünümünü de olumlu etkiliyor. Akar, çeyrek finalin ardından hedefini açık tutarak ilerleyen turlarda madalya yarışında yer almak istediğini göstermeye devam ediyor. Madalya hedefi ve istikrarlı performansı, onu takip edenlerin beklentisini yükseltiyor.

MİLLİ SPORCU FURKAN AKAR, ISU SHORT TRACK DÜNYA TURU 2 YARIŞMALARINDA ERKEKLER 1000 METRE...

MİLLİ SPORCU FURKAN AKAR, ISU SHORT TRACK DÜNYA TURU 2 YARIŞMALARINDA ERKEKLER 1000 METRE KATEGORİSİNDE GÖSTERDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSLA ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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