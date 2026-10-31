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Göksem'de sürdürülen bakım çalışmaları vali Ziya Polat'ın denetiminde

Kars Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi birimlerini ziyaret ederek GÖKSEM'de süren bakım-onarım ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Göksem'de sürdürülen bakım çalışmaları vali Ziya Polat'ın denetiminde

Vali Ziya Polat'ın incelemesinde öne çıkanlar:

Kars Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile bakım ve onarım çalışmaları devam eden İl Göç İdaresi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'i ziyaret ederek kurumlarda yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirdi.

Ziyaretin kapsamı ve edinilen bilgiler:

Polat, ilgili birim sorumluları ve personelden merkezdeki bakım-onarım sürecine ilişkin bilgi aldı. Yapılan görüşmelerde, GÖKSEM'de devam eden çalışmaları takip etmenin yanı sıra düzensiz göçle mücadele ve hudut kapılarındaki işlemlerin koordinasyonuna yönelik konular ele alındı.

Personel ve hizmet vurgusu:

Vali Polat, merkez ve emniyet birimlerinde görev yapan personele çalışmalarının önemine dikkat çekerek kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı. Ziyaretin sonunda görevli personele başarı ve kolaylık dileklerini iletti.

Yetkililer, GÖKSEM'deki bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkezin hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların takip edilmesinin, hizmet kalitesini artırma ve operasyonel uyumu güçlendirme hedefleri taşıdığı ifade edildi.

Ziyaret, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve düzensiz göçle mücadelede uygulanan prosedürlerin saha düzeyinde değerlendirilmesi açısından değerlendirildi. Polat'ın denetimleri, yürütülen iyileştirme çalışmalarının hızlandırılması yönünde mesajlar içerdi.

VALİ ZİYA POLAT, GÖKSEM’DE İNCELEMELERDE BULUNDU(KARS-İHA)

VALİ ZİYA POLAT, GÖKSEM’DE İNCELEMELERDE BULUNDU(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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