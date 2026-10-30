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Arıcılık destek başvurularında süre 6 kasım 2026'ya uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellemesiyle arıcılık destek başvuruları 7 Eylül-6 Kasım 2026 arasında alınacak; üreticiler süreyi kaçırmamalı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Arıcılık destek başvurularında süre 6 kasım 2026'ya uzatıldı

tarım ve orman bakanlığı takvim güncellemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı arıcılık destekleme iş takviminde yapılan güncelleme, üreticilerin başvuru süresinin uzatıldığını ortaya koydu. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasına göre, destekten yararlanmak isteyen arıcıların yeni son başvuru tarihine dikkat etmesi gerekiyor.

başvuru dönemi ve birlik teslimleri:

Güncellenen takvime göre destekleme başvuruları 7 Eylül-6 Kasım 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından birlikler tarafından toplanan başvuru dilekçeleri 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek.

tespit, icmal ve itiraz süreçleri:

Arılı kovan tespit işlemeleri takvimde geniş bir süreye yayılmış olup 1 Mayıs-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk icmal (İcmal-1) ise 16-27 Kasım tarihlerinde hazırlanacak ve takip eden süreçlerde askı ilanı, itiraz ve değerlendirme safhaları işletilecek.

Takvime göre askı süreci 30 Kasım-11 Aralık, itirazların alınması ve değerlendirilmesi ise 14-18 Aralık tarihlerinde yapılacak. Daha sonra İcmal-2 21-25 Aralık tarihlerinde hazırlanarak İl Müdürlüğüne gönderilecek ve İcmal-3 de 28 Aralık 2026-6 Ocak 2027 arasında Bakanlığa iletilecek.

Açıklamada üreticilere, desteklemeden yararlanmak isteyenlerin güncellenen takvimi dikkate alarak başvurularını 6 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı. Başvuru sürecinin sonlandırılması ve takip eden idari aşamalar için belirlenen tarihler, hak sahipliği ve ödemelere ilişkin işlemlerin zamanında yürütülmesi açısından önem taşıyor.

Arıcıların güncel takvimi kaçırmamak için başvurularını belirtilen süre içinde yapmaları ve birlikler aracılığıyla belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlamaları gerekiyor.

ARICILIK DESTEKLEME BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

ARICILIK DESTEKLEME BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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