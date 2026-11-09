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Çamlık’ta ataya saygı: 110 kişiyle doğada birlik yürüyüşü

Denizli Büyükşehir’in 10 Kasım etkinliği çerçevesinde Çamlık’ta düzenlenen 12 kilometrelik yürüyüşe 110 doğasever katıldı, birlik duygusu öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çamlık’ta ataya saygı: 110 kişiyle doğada birlik yürüyüşü

Çamlık’ta atamızın izinde yürüyüş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında "Atatürk’ü Anma Doğa Yürüyüşü" düzenledi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve kentteki sporseverleri bir araya getirdi.

etkinlik detayları:

Çamlık Hayat Kahvesi önünde toplanan grup, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da katılımıyla yürüyüşe başladı. Toplam 110 kişinin yer aldığı buluşmada takip edilen rota, Çamlık Bayrak Tepe-Çeşmeler yürüyüş parkuru oldu. Katılımcılar, yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki ve kolay zorluk derecesine sahip parkur boyunca doğanın içinde ilerledi.

katılımcıların deneyimi:

Çamlık Ormanı’nın taze havası eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, katılımcılara hem sportif bir aktivite hem de milli birlik ve beraberliği hatırlatan bir deneyim sundu. Farklı yaş gruplarından doğaseverlerin yer aldığı etkinlikte, 10 Kasım vesilesiyle Atatürk’ü anma duygusu ön plandaydı. Organizasyon, anmanın yanı sıra doğayla iç içe toplumsal dayanışma ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar kısa molalar vererek rotayı tamamladı; etkinlik, düzenleyici kurumun koordinasyonuyla güvenli ve düzenli bir şekilde sonlandırıldı. Denizli’de düzenlenen bu tür etkinlikler, anma kültürünü günlük yaşamla buluşturma ve kent halkını bir araya getirme yönüyle öne çıkıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE "ATATÜRK’Ü ANMA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ" DÜZENLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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