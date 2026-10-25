Arılı kovan destek başvurularında son 5 gün

Başvuru süresi ve kayıt zorunluluğu:

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arılı Kovan Destekleme başvurularının 30 Ekim tarihinde sona ereceğini duyurdu. Müdürlük, desteklerden yararlanabilmek için üreticilerin kayıt bilgilerinin Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) üzerinde güncel ve eksiksiz olarak yer almasının gerektiğini hatırlattı.

Başvuru yapılacak yerler ve süreç:

Birlik üyesi arıcılar başvurularını üye oldukları yetiştirici birliklerine yapabilecek; birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunacak. Kovan tespit talepleri ve başvuruların son güne bırakılmaması özellikle vurgulandı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada hak kaybı yaşanmaması için şu ifadelere yer verildi: Hak kaybı yaşamamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına başvurularınızı ve kovan tespit taleplerinizi son günlere bırakmamanızı önemle rica ederiz. Emeğiniz emek, balınız bereketli olsun!

Arıcıların son başvuru tarihine kadar kayıtlarını ve gerekli belgelerini kontrol etmeleri, sorular için bağlı bulundukları birlik veya İl/İlçe müdürlükleriyle irtibata geçmeleri öneriliyor.

BARTIN'DA ARILI KOVAN DESTEKLEME BAŞVURULARI 30 EKİM'DE SONA ERİYOR.