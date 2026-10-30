Arkadan çarpma sonrası otomobil şarampole düştü: sürücü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Kargacı Mezarlığı mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil arkadan gelen tırın temas etmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole düştü. Olayda otomobil sürücüsü yaralanırken, tırı kullanan kişinin kimliği henüz belirlenemediği bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, seyir halindeki tır aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan temas etti. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın yol kenarındaki şarampole yuvarlandığı aktarıldı.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi takiben, yaralanan sürücü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesine dair kaynakta bir bilgi paylaşılmadı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, çarpmanın nedenini ve sürücülerin kusur durumunu belirlemek üzere görgü tanıkları ile ifade ve görüntü kayıtlarını değerlendireceklerini bildirdi.

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ARKASINDAN GELEN TIRIN TEMAS ETMESİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DÜŞMESİ SONUCU OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.