arkas ve bau iş birliğiyle sektör odaklı sürdürülebilir lojistik dersi başlıyor

iş birliği ve dersin kapsamı:

Uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren Arkas Holding ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) arasında CO-OP markalı ders programı kapsamında yeni bir iş birliği hayata geçirildi. 2026-2027 güz döneminde, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez liderliğinde Arkas ile Sürdürülebilir Lojistik ve Değer Zinciri Yönetimi başlıklı ders, BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Lojistik Yönetimi bölümlerinde açılacak.

Ders programı, öğrencilere uluslararası lojistik, taşıma türleri ve tedarik zinciri yönetimine ilişkin temel kavramları ve terminolojiyi sektörün aktörlerinden aktarılacak uygulamalı içerikle sunmayı hedefliyor. Eğitim sürecinde karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve intermodal taşımacılık ile depolama sistemleri arasındaki operasyonel farklılıklar ayrıntılı olarak ele alınacak.

öğrenci kazanımları ve öğrenme hedefleri:

Bir dönem boyunca sürecek ders, öğrencilerin lojistik operasyonlarının günlük işleyişini sahadan örneklerle görmesini sağlayacak. Öğrenciler, taşıma türleri, depolama, tedarik zinciri optimizasyonu ve lojistikte sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda uygulamalı bilgi edinirken, dijitalleşmenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirme becerisi kazanacak.

Ders içeriği; operasyonel karar alma süreçleri, risk yönetimi, tedarik zinciri entegrasyonu ve sektörün uluslararası dinamiklerine ilişkin analizleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede katılımcılar, lojistik süreçlerin saha ile merkez arasındaki bağlantılarını ve alınan kararların sahadaki yansımalarını doğrudan öğrenebilecekler.

kurumsal perspektif ve beklentiler:

BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahu Ergen, küresel ticaretin geleceğinin sürdürülebilirlik, teknoloji ve entegre değer zinciri yönetimi üzerine şekillendiğini vurguladı ve Arkas Lojistik in deneyimiyle akademik eğitimin buluşmasını önemli bulduklarını belirtti. Ergen, öğrencilerin Arkas tan gerçek iş dünyası deneyimiyle beslenerek tedarik zinciri yönetimine daha donanımlı hazırlanacağını ifade etti.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez ise lojistiğin çok paydaşlı ve dinamik bir ekosistem olduğunu söyleyerek ders kapsamında Arkas Lojistik in farklı iş alanlarındaki yatırımların ve uygulamaların somut örneklerle paylaşılacağını aktardı. Göçmez, lojistikte kariyer hedefleyen gençlerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmeleri, ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri takip etmeleri, dijital dönüşümü anlamaları ve güçlü iletişim ağları kurmalarının önemine dikkat çekti.

Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP eğitim modelinin markalı ders uygulaması, öğrencilerin teorik bilgiyle birlikte sektör profesyonellerinden doğrudan uygulamalı eğitim almalarını sağlıyor. Bu yaklaşımla üniversite ve sektör arasındaki köprü güçlendirilirken, geleceğin lojistik profesyonellerinin saha ve strateji bilgilerini aynı anda geliştirmesi hedefleniyor.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ KURULUŞU ARKAS HOLDİNG İLE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAU) ARASINDA CO-OP MARKALI DERS PROGRAMI KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILDI.