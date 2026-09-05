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Arnavutköy Hadımköy'de akaryakıt anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı

Arnavutköy'de akaryakıt anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada servis şoförü Mehmet Taştan vurularak öldü; şüpheli Özcan K. adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arnavutköy Hadımköy'de akaryakıt anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı

Arnavutköy Hadımköy'de akaryakıt anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı

İstanbul Arnavutköy'de dün saat 17.30 sıralarında Ürgüplü Caddesi'nde iki servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda servis şoförü Mehmet Taştan vurularak ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 34 LAR 691 plakalı işçi servisinin sürücüsü Mehmet Taştan ile 34 LDE 633 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Özcan K. arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan silahla aracındaki Taştan'a ateş etti. Taştan'ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği ve ağır yaralandığı belirtildi; şüpheli olay yerinden kaçtı.

Emniyet müdahalesi ve gözaltı:

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Arnavutköy ekiplerine bağlı yunus polisleri, şüphelinin kullandığı aracı Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi'nde durdurdu ve şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin saldırıda kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özcan K. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy’de servis şoförünün öldürüldüğü silahlı kavgada şüpheli adliyeye sevk...

Arnavutköy’de servis şoförünün öldürüldüğü silahlı kavgada şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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