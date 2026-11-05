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Esenköy'de scooterla saldırı davasında kamera kayıtları isteniyor, adli inceleme kararı alındı

Esenköy'de scooterlı saldırı davasında mahkeme, çevre kamera kayıtlarının istenmesine ve mağdur Muhammet Baca'nın Adli Tıp incelemesine karar verdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenköy'de scooterla saldırı davasında kamera kayıtları isteniyor, adli inceleme kararı alındı

esenköy'de dava süreci ve mahkeme kararları

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana gelen olayın yargılanmasına Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Olayda Muhammet Baca (34) ile kucağındaki 14 aylık kızı İkra saldırıya uğradı. Saldırıda Baca'nın burnu kırılırken, İkra'nın kafatasında çatlak oluştu.

olayın geçmişi:

Ailelerin aynı binada oturuyor olması nedeniyle, çocuk gürültüsü, park kullanımı ve kaçak yapılaşma konularında daha önce de tartışmalar yaşandığı belirtildi. Son olarak 20 Şubat tarihinde, sanık Şener E.'nin çocuk scooterı ile Baca'ya ve kucağındaki bebeğe yönelik saldırısı olayı gerçekleşti.

mahkemedeki talepler ve savunma:

Davanın ikinci duruşmasında sanık Şener E. ile avukatları hazır bulundu. Sanık, bir önceki celsede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından daha önceki beyanlarını tekrarlayarak beraatini talep etti; avukatlar ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mağdur ve avukatı duruşmada bir dizi delil talebinde bulundu. Muhammet Baca, jandarma personelinin söz ettiği kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini isteyerek olayı gören bir görgü tanığının mahalleden taşındığını ve bu kişiye tehdit yöneltilip yöneltilmediğinin araştırılmasını talep etti. Baca ayrıca, olay sırasında yanında bulunan 12 yaşındaki çocuğun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mağdur avukatı Derya Ateş ise dosyada yalnızca Baca'ya ait araç kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirterek, çevredeki diğer bina kameralarına ait kayıtların da dosyaya alınmasını istedi. Ateş ayrıca olayın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

mahkemenin kararları:

Mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Olayın aydınlatılması için Esenköy Jandarma Komutanlığı'na müzekkere yazılarak belirtilen video kayıtlarının istenmesine hükmedildi. Ayrıca mağdur Muhammet Baca'ın aldığı yaraların hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verildi.

Mahkeme, 12 yaşındaki çocuğun tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dosyada istenen kamera kayıtları ve Adli Tıp raporu geldikten sonra yapılacak duruşmada yeni değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE ARALARINDA HUSUMET BULUNAN BABA VE KIZINA SCOOTER İLE SALDIRAN ŞENER...

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE ARALARINDA HUSUMET BULUNAN BABA VE KIZINA SCOOTER İLE SALDIRAN ŞENER E.’NİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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