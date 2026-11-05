Gelinliğe bir hafta kala kazada yaşamını yitirdi, köyünde toprağa verildi

Olayın gelişimi:

Aydın’ın Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi’nden olan Safiye Kaymakçı (25), gelin gireceği Denizli’deki evini temizlemeye giderken sabah saatlerinde kaza geçirdi. Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında, 09 ACD 749 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp takla attı. Kazada Safiye Kaymakçı hayatını kaybederken, araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö. ve F.K. yaralandı.

Cenaze töreni ve helallik:

Yapılan otopsinin ardından Safiye Kaymakçı’nın cenazesi sabah saatlerinde gelin çıkacağı eve getirilerek önce helallik alındı. Tabutuna konulan telli duvak ile yapılan uğurlamada binlerce kişi katıldı; tören dua ve gözyaşları arasında sürdü ve genç kız köyünde toprağa verildi.

Aile ve köydeki tepkiler:

Cenaze törenine damat Şaban Kaymakçı başta olmak üzere çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlama hazırlığı yapan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş ile diğer yakınları gözyaşları ve teselli çabalarıyla törene katıldı. Olay, köy ve yakın çevrede büyük üzüntü yarattı.

Yaralılar ve sonrası:

Kazada yaralanan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö. ve F.K. hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Aile ve yakın çevre, kısa süre içinde yapılacak işlemler için yetkililerle iletişimde kaldı.

TABUTUNA KONULAN TELLİ DUVAK İLE SAFİYE KAYMAKÇI'NIN CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI.