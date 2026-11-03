Şırnak belediyesi sahada müdahaleyi güçlendirecek hayvan ambulansını hizmete sundu

Şırnak'ta yeni müdahale aracı:

Şırnak Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü hizmetlerin kapasitesini artırma hedefiyle araç filosuna 1 adet hayvan ambulansı ekledi. Yeni ambulans, özellikle sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına müdahale edilmesi, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların bulunduğu yerden alınarak gerekli sağlık hizmetlerine ulaştırılması süreçlerinde kullanılacak.

Sahada müdahale ve hedefler:

Belediye, araçla birlikte sahadaki acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesini ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesini amaçlıyor. Ambulansın, ekiplerin olay yerine ulaşımını hızlandırması ve taşıma sürecinde gerekli ilk müdahaleyi sağlaması bekleniyor.

Belediyenin açıklaması:

Şırnak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, filoya katılan hayvan ambulansının 'şehre ve tüm can dostlarına hayırlı olması' temennisinde bulunuldu. Belediye yetkilileri, hizmet ağını güçlendirmeye yönelik adımların süreceğini belirtti.

ŞIRNAK BELEDİYESİ, SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNA 1 ADET HAYVAN AMBULANSI KAZANDIRDI.