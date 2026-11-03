terörsüz bir dönüşüm: doğu ve güneydoğu’nun genç nüfusuyla yeni büyüme fırsatı

AK Parti panelinde tartışılan ekonomi ve bölgesel dönüşüm:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin kuruluşunun 25. yılı ile iktidarda 24. yılı vesilesiyle düzenlenen panelde, Türkiye ekonomisinin son çeyrek asırlık seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda, AK Parti yöneticileri arasında yer alan Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Ömer Çelik, Ahmet Büyükgümüş ve Hüseyin Yayman da konuştu; geçmişteki kazanımlar ve geleceğe dönük hedefler tartışıldı.

ekonomik performans ve hedefler:

Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde ortalama reel büyümenin yükseldiğini vurgulayarak, 1923-2002 dönemi için verilen ortalama reel büyüme oranının %4,7, AK Parti döneminde ise %5,3 olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin dünya ekonomileri sıralamasındaki yerinin 16’ncı olduğunu ve kişi başına düşen milli gelirin 18 bin dolar düzeyine ulaştığını belirtti.

Bakan, gelecek dönemde ekonomideki önceliklerinin başında tek haneli enflasyon olduğunu söyledi. Enflasyonun tek haneye inmesinin uzun vadeli krediye erişimi kolaylaştıracağını, bunun da yatırımı, üretimi ve rekabet gücünü artıracağını anlattı. Ayrıca tek haneli enflasyonun gelir dağılımını düzeltmede önemli olduğunu, çünkü enflasyonun özellikle sabit gelirli kesimleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Finansal disiplinin korunmasının önemine vurgu yapan Şimşek, Türkiye’nin uzun süre cari açık verdiğini, bunun yapısal dönüşüm gerektirdiğini; içte petrol ve doğalgaz üretimini artırma, yenilenebilir enerji, sanayide yüksek katma değer ile hizmet ihracatını büyütme hedeflerinin cari dengeyi olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

terörün maliyeti ve bölgesel fırsatlar:

Bakan Şimşek, terörün hem insan hem de ekonomik bir maliyeti olduğuna dikkat çekti. Bazı tahminlere göre terörün ekonomik maliyetinin 2 ile 2,3 trilyon dolar arasında değerlendirildiğini söyleyerek, söz konusu kaynakların kalkınma ve Ar-Ge'ye yönlendirilmiş olsaydı Türkiye’nin bugün farklı bir konumda olabileceğini ifade etti.

Şimşek, ‘Terörsüz Türkiye’ senaryosunun bölgesel dönüşüm için kritik bir eşik oluşturduğunu belirtti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki genç nüfus avantajına dikkat çekerek, bu bölgelerdeki ortanca yaşın 26 civarında olduğunu, Türkiye ortalamasının 35, Avrupa ortalamasının ise 45 olduğunu hatırlattı. Bölgelere altyapı yatırımları, üniversite ve okul açılışları ile teşvikler sağlandığını; buna rağmen özel sektör talebinin yeterince artmadığını kaydetti. Şimşek, bundan sonra AK Parti hükümetlerinin bu bölgelere daha fazla yönelmesi halinde Doğu ve Güneydoğu’nun Türkiye’nin yeni büyüme motoru haline gelebileceğini söyledi.

Konuşmasında bölgeler arası fırsat eşitliği, vergi politikalarında adalet ve istihdam odaklı teşviklerin önemine de değinen Şimşek, yapay zeka hazırlık endeksinde Türkiye’nin benzer ülkelerin üzerinde olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelere yaklaşmak için bir yol haritası bulunduğunu ifade etti.

parti yetkililerinden dış politika, devlet ve demokrasi vurguları:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, gelişmiş ülkelerde iyi yönetim uygulamalarının ön plana çıktığını ve AK Parti ile millet-devlet ilişkisinin yeniden şekillendiğini savundu. Ala, devletin artık millete uzak bir yapı olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisinin güçlendiğini, ülkenin ihracatta önemli bir yere geldiğini dile getirdi.

Mustafa Elitaş ise partinin geçmişten gelen deneyimlerle seçime hazırlanması gerektiğini vurguladı; 29. dönem seçimlerine kadar yapılacak dönemde ilk günkü heyecan ve gayretle çalışılması çağrısında bulundu. Elitaş konuşmasında seçime ilişkin takvime işaret ederek 7 Mayıs 2028 tarihine kadar sürece değindi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devleti 'oligarşinin devleti' olmaktan çıkarıp 'milletin devleti' haline getirdiklerini, vesayetle mücadele ettiklerini ve dış politikada karar merkezinin Ankara olduğunu vurguladı. Çelik, hem güvenlik hem istikrarın bölgesel düzeyde sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Hüseyin Yayman ise AK Parti’nin siyaset anlayışını, ahlaki zemine dayanan duruşunu ve Türkiye’deki yönetim değişiminin yeni bir anayasa hedefiyle taçlandırılması niyetini paylaştı. Yayman, 3 Kasım 2002’den bu yana yaşanan dönüşümlere işaret ederek Türkiye’nin küresel düzeyde önemli bir aktör haline geldiğini söyledi.

Panel, AK Parti içindeki yönelimleri, ekonomik öncelikleri ve bölgesel kalkınma hedeflerini bir arada tartışan kapsamlı bir oturum olarak tamamlandı. Şimşek’in vurguladığı üzere, enflasyonun tek haneye indirilmesi, mali disiplin ve terörle etkin mücadele sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun potansiyelini harekete geçirmek partinin öncelikli amaçları arasında yer aldı.

Bakan Şimşek: "Terörsüz Türkiye ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Türkiye'nin yeni büyüme motoru haline gelebilir"