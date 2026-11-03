Kılıçdaroğlu: dış politikada Türkiye'nin çıkarları öncelik olacak

Kılıçdaroğlu: yeni siyaset ve milli çıkar vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Mekke Antlaşması'na verdiği desteğe yönelik eleştirilere geniş bir çerçevede yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yeni dünya düzeninin gereklerini göremeyenlerin değerlendirmelerinin eksik olacağını ifade ederek dış politikada önceliğin Türkiye'nin çıkarları olduğunu belirtti.

Yeni siyaset anlayışı ve demokrasi vurgusu:

Konuşmasında değişim ve birlikte hareket etme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını bu topraklara getireceklerini söyledi. Her yaş ve cinsiyetten insanın katılımına işaret ederek "Beraber yapacağız. Yaşı ne olursa olsun kadın erkek hep birlikte yapacağız" mesajını verdi. Cumhuriyet değerlerinin korunmasının yanında, bu değerlerin demokrasi ile taçlandırılması gerektiğini vurguladı; otoriter yöntemlerin karşısında duracaklarını ve halkın iradesine saygı gösterileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, temiz siyasetin ve yeni bir Cumhuriyet anlayışının öncelikli hedefleri arasında olduğunu, yol ve yöntem arayarak çözümler ürettiklerini söyledi. Ayrıca yolsuzluk ve hırsızlık yapanların Meclis çatısı altında yerinin olmadığını belirterek, "Eğer burası gazi meclisse... yolsuzluk yapanların hırsızlık yapanların bu meclisin çatısı altında yeri yoktur" dedi.

Ekonomi, üretim ve istihdam politikaları:

Ekonomik bağımsızlığa sıkça değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi ürününü kendisinin üretmesi gerektiğini savundu. Cumhuriyet Halk Partisi felsefesinin özünde yer alan yaklaşımı şu cümlelerle özetledi: "Kendimiz yapacağız, kendimiz üreteceğiz, kendimiz alın teri dökeceğiz ve kendimiz istihdam oluşturacağız". Bu anlayışın güçlü bir Türkiye hedefinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

CHP'nin bir çıkar veya menfaat partisi olmadığını vurgulayan Genel Başkan, partinin halkın huzurunu ve ülkenin kalkınmasını hedeflediğini söyledi. Bu amaçla yollar, yöntemler ve çözümler aranacağını; halk için çalışan, onurlu kişilerin siyasette yer alması gerektiğini ifade etti. Siyasetin kirlilikten arındırılması halinde toplumun kazanacağını, bunun için Meclis çatısı altında bir siyasi ahlak kanunu çıkarılması gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ya da siyasetçiler arasında yolsuzluk tespit edilirse derhal istifa edilmesi gerektiğini, CHP logosunu kullananların haksız kazanç peşinde olmaması gerektiğini söyledi. "Bize halkı için çalışan, beş kuruşa tenezzül etmeyen onurlu insanlar lazım" diyerek etik standartlara önem verdiğini gösterdi.

Konuşmasında ayrıca TBMM'nin Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bir kurum olduğu hatırlatıldı; bu mirasa sahip çıkmanın gerekliliği üzerinde duruldu.

Bölgesel rol ve Mekke Antlaşması açıklaması:

Kılıçdaroğlu, Mekke Antlaşması'na neden destek verdiğini detaylandırırken bölgedeki güç boşluğuna dikkat çekti. Orta Doğu'dan çekilen iki büyük emperyal gücün ardından ortaya çıkan boşluğun doldurulması gerektiğini, bu noktada Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak rol üstlenmesinin elzem olduğunu kaydetti. İran ile ilgili endişelerin de azaldığını belirten Kılıçdaroğlu, böylece bölgedeki dengelerin değişimine işaret etti.

Yemenli yetkililerle görüşmelerinden örnek veren Kılıçdaroğlu, Mekke Antlaşması'nın bölgedeki huzurun sağlanmasına yönelik olduğunu, anlaşmanın asker gönderilmesiyle ilgili bir hüküm taşımadığını ve muhalefet ettikleri noktaları tutanaklara geçirdiklerini söyledi. Bu bağlamda dış politikanın milli olması gerektiğini ve dış politikada iktidar-muhalefet ayrımının yapılamayacağını belirtti: Dış politikada Türkiye'nin çıkarları esas alınır.

Konuşmanın genelinde Kılıçdaroğlu, hem iç siyasette şeffaflık ve etik beklentisini hem de dış politikada ülke çıkarlarının korunmasını ön plana aldı. Yeni siyaset anlayışının hem demokratik değerleri güçlendirmeyi hem de ekonomik üretim odaklı bir kalkınma hedefini kapsadığını vurguladı.

Toplantı boyunca Kılıçdaroğlu'nun mesajı, ortak akılla hareket etme, etik siyaseti tesis etme ve küresel dengeler göz önünde bulundurularak Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artırma üzerine şekillendi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dış politikada Türkiye'nin çıkarları esas alınır"