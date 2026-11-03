İslam dünyasına somut dayanışma çağrısı: Gazze için birleşme vurgusu

İSEDAK kapanış oturumunda güçlü dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 42. Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu’nda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının Filistin konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, toplantılar boyunca ekonomik ve ticari meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığını, ortak hedeflere ulaşmak için dayanışma, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde ortak iradenin pekiştirildiğini ifade etti.

Gazze'deki insani kriz ve çağrı:

Konuşmasında Filistin gündeminin toplantının öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, insani durum ve yaşanan acılara dikkat çekti. Sözleriyle yaşanan tabloya tepki gösterdi: "Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Netanyahu Yönetimi’nin her fırsatta sudan bahanelerle katliamlarına devam etmesi, ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilememesi ve insani yardımların engellenmesi, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acıları her geçen gün daha da artırmaktadır."

Bu yüzden Yılmaz, "İslam dünyası olarak bu zulmün karşısında en güçlü şekilde durmalı ve somut adımlarla Gazze başta olmak üzere Filistin’e tüm imkanlarımızla destek olmalıyız" çağrısını yineledi. Ayrıca bölgesel gerilimlerin diplomasi olanaklarıyla aşılması yönündeki iradenin toplantılarda teyit edildiğini belirtti.

Projeler, programlar ve somut iş birlikleri:

İSEDAK çatısı altında gerçekleştirilen proje ve programların önemine dikkat çeken Yılmaz, İSEDAK Kudüs Programı kapsamında tamamlanan 28 projeye ek olarak bu yıl uygulamaya alınan 10 yeni projenin dayanışmanın somut tezahürleri olduğunu söyledi.

Yılmaz, İSEDAK Proje Destek Programları aracılığıyla sahada görülebilir neticeler elde edildiğini, İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında bu yıl uygulanmakta olan 31 proje ile eğitimden teknik iş birliğine, dijital kapasiteden kurumsal gelişime kadar çeşitli alanlarda iş birlikleri yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca bugüne kadar 209 projenin desteklendiğini ve tüm üye ülkelerin bu programlarda yararlanıcı veya proje sahibi olarak yer almasının sevindirici olduğunu belirtti.

Yılmaz, geçtiğimiz yıl kabul edilen İSEDAK Suriye Programı'nın bu yıl uygulamaya başlanmasından ve Suriye’de beşeri ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik 5 projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Ticaret hedefleri ve finansman araçları:

Toplantıda ticaretin artırılmasına yönelik mekanizmaların ele alındığını aktaran Yılmaz, İİT olarak topluluk içi ticareti yüzde 25’e çıkarmak hedefini hatırlattı. Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu’nda "İhracatın Artırılması için Etkin Ticaret Finansmanı Araçlarının Geliştirilmesi" konusunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Yılmaz, özellikle KOBİ’lerin uygun maliyetli finansmana erişimi, ödeme, teslimat ve ülke risklerine karşı korunmaları gibi konuların ticaretin artırılması bakımından önem taşıdığını vurguladı ve oturumda paylaşılan görüşlerin ihracat kredileri, garanti ve sigorta mekanizmaları, tedarik zinciri finansmanı, İslami finans araçları ve dijital çözümler alanlarında yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inandığını söyledi.

Tercihli Ticaret Sistemi’nin kapsamının ve üye kompozisyonunun genişletilmesine yönelik çalışmaların önemine işaret eden Yılmaz, sistemin hizmetler, yatırımlar, dijital ticaret ve ticaretin kolaylaştırılması gibi alanlarla desteklenmesinin iş birliğine yeni ivme kazandıracağını ifade etti.

İkili temaslar ve beklentiler:

Yılmaz, toplantı marjında gerçekleştirilen ikili görüşmelere de değinerek, "24 ülke ve 12 uluslararası kuruluş, 62 tane ikili görüşme gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı. İSEDAK olarak çok taraflı iş birliğinin yanı sıra ikili iş birliğinin artırılmasının da önemsendiğini belirtti.

Konuşmasını, toplantılarda ortaya konan emeklerin somut ve kalıcı sonuçlar üretmesi temennisiyle tamamlayan Yılmaz, kabul edilen politika tavsiyelerinin uygulanması sürecinde tüm üye ülkelerin aynı azim ve kararlılıkla hareket edeceğine inandığını söyledi.

Toplantı, hem ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi hem de Gazze başta olmak üzere Filistin gündemi açısından dayanışma ve somut projeler yoluyla adımlar atılması gerektiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İslam dünyasına Filistin çağrısı