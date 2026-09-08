Çine OSB'de kreşle iş gücüne destek dönemi başlıyor

Çine OSB’de kreş projesi için ihale süreci başlatıldı

Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınların çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreş binasının yapımı için ihale süreci resmen başladı. Proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülecek "Çine OSB’de Çalışan Kadınlar Mutlu Çocuklar Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilecek.

İhale usulü, belgeler ve son başvuru tarihi:

Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yapılacak işe ilişkin ihale, açık ihale usulüyle yürütülecek. İhale dokümanları bedelsiz olarak Çine Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden veya Çine OSB ve GEKA'nın resmi internet sitelerinden temin edilebilecek. Firmaların tekliflerini teslim etme süresi 29 Eylül 2026 Salı günü saat 11.00'e kadar olup, teklifler aynı gün saat 11.00'de Gökyaka Mahallesi Selahattin Gökozan Bulvarı No:7 Çine adresinde gerçekleştirilecek oturumda açılacak.

Projenin hedefleri ve beklenen etkisi:

Projenin temel hedefi, Çine OSB’de istihdam edilen kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştırmak ve çocuklarının güvenli bir ortamda bakım hizmetinden yararlanmasını sağlamaktır. Kreş binasının inşaatı tamamlandığında, bölgedeki çalışan aileler için önemli bir sosyal destek hizmeti hayata geçmiş olacak. Bu adımın, hem çalışma hayatının sürdürülebilirliğine katkı sunması hem de bölgesel sosyal olanakların güçlenmesi bekleniyor.

İhale sürecinin şeffaf ve erişilebilir yürütülmesi, yerel firmaların katılımını teşvik etmeyi ve projenin planlanan amaçlara uygun şekilde ilerlemesini sağlamayı hedefliyor. Çine OSB Müdürlüğü ve GEKA iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür projeler, bölgesel kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki politikaların somut uygulamaları arasında gösteriliyor.

(ARŞİV FOTO) - ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE ÇALIŞAN KADINLARIN, ÇOCUKLARINI BIRAKABİLMELERİ İÇİN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) DESTEĞİYLE YAPILACAK OLAN KREŞ BİNASINDA İHALE SÜRECİ BAŞLADI.