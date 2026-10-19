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Arpaçay’ın menderesleri Hazar Denizi’ne uzanan kartpostallık kıvrımlar

Kars’tan doğup Ermenistan sınırında Aras Nehri’yle birleşen Arpaçay’ın kıvrımları, havadan görüntülenerek köylerle iç içe kartpostallık manzaralar sundu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Arpaçay’ın menderesleri Hazar Denizi’ne uzanan kartpostallık kıvrımlar

Arpaçay mendereslerinin havadan kaydı

Kars’tan doğan ve sınır hattı boyunca kıvrılarak ilerleyen Arpaçay menderesleri, havadan kaydedilen görüntülerle dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Nehrin yatağı, arazinin yapısına göre şekillenmiş keskin dönüşler ve geniş kıvrımlar sergiliyor; bu görünüm, bölgenin doğal estetiğini ortaya koyuyor.

Görüntülerde suyun arazi içinde çizdiği yol, çevresindeki yeşil alanlar ve yerleşimlerin yakınlığı açık biçimde izleniyor. Menderesler, kimi noktada köylerin hemen yanından akarken, yer yer geniş düzlükler üzerinde nazikçe kıvrılıyor ve izleyene görsel bir şölen sunuyor.

Köylerle iç içe uzanan doğa

Arpaçay’ın kıvrımları, bölgedeki köylerle iç içe ilerleyerek hem insan yerleşimini hem de doğal peyzajı bir araya getiriyor. Nehrin yatağındaki dönüşler, arazi yapısına göre değişen eğim ve zemin koşullarıyla şekillenmiş; bunun sonucunda ortaya çıkan manzaralar kartpostal niteliğinde kareler yaratıyor.

Havadan kaydedilen görüntüler, suyun yön değiştirdiği noktalarda ortaya çıkan kontrastları, tarlaların ve meraların nehirle kurduğu kompozisyonu ve kıvrımların bölgeyi nasıl biçimlendirdiğini gözler önüne seriyor. İzleyenler için bu ayrıntılar, Arpaçay’ın coğrafi karakterini daha net algılamayı sağlıyor.

Kars’ten Hazar Denizi’ne uzanan rota

Mendereslerin yolculuğu Kars kentinden başlayıp sınır hattında Aras Nehri ile birleşerek devam ediyor. Birleşmenin ardından sular, Azerbaycan üzerinden Hazar Denizine ulaşarak bölgeyi geniş bir havzaya bağlıyor; böylece Kars’tan doğan akarsu, farklı coğrafi alanlardan geçerek denize erişiyor.

Bu görseller, Arpaçay’ın yalnızca yerel bir su varlığı olmadığını, aynı zamanda farklı coğrafi parçaları birbirine bağlayan bir doğal damar olduğunu da gösteriyor. Kayıtlardaki kıvrımlar ve köylerle ilişkisi, bölgenin doğal zenginliklerini yeniden gündeme taşıyor ve yerel peyzajın değerini vurguluyor.

KARS&#039;TAN DOĞARAK KIVRILA KIVRILA İLERLEYEN, ERMENİSTAN SINIRINDA ARAS NEHRİ İLE BİRLEŞEN VE...

KARS'TAN DOĞARAK KIVRILA KIVRILA İLERLEYEN, ERMENİSTAN SINIRINDA ARAS NEHRİ İLE BİRLEŞEN VE AZERBAYCAN ÜZERİNDEN HAZAR DENİZİ'NE ULAŞAN ARPAÇAY MENDERESLERİ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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