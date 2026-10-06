Arşivden çıkan kayıt: Rus tüccarların doğu anadolu’dan 10 bin kedi talebi

Arşiv haberi ve kaynağı:

Araştırmacı-yazar Taner Özdemir tarafından tozlu raflardan çıkarılan bir kayıt, yaklaşık 103 yıl öncesine ait ilginç bir ticari talebi gün yüzüne çıkardı. 9 Ağustos 1923 tarihli ve 171 sayılı Sarıkamış Varlık Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, Rus tüccarlar limanlar ve tahıl ambarlarında yaşanan fare istilasına karşı çözüm arayışı çerçevesinde 10 bin kedi temin etmek üzere harekete geçmişti.

Gazetede haberin başlığı "On Bin Kedi Alıyorlar" olarak yer alıyor ve kedilerin başta Erzurum olmak üzere Kars, Sarıkamış ve Doğu Anadolu’nun farklı bölgelerinden sağlanmasının planlandığı belirtiliyordu. Özdemir’in arşiv çalışması bu yerel gazete kaydını dikkat çekici bir tarihi kaynak olarak not ediyor.

Neden kediler seçildi:

Haberde ve Özdemir’in değerlendirmesinde vurgulanan gerekçe, dönemde Rusya’nın özellikle Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki liman ve depolarda ciddi bir fare problemiyle karşılaşmasıdır. Özdemir, bu bağlamda bölgedeki kedilerin soğuğa dayanıklı ve avcı yeteneklerinin yüksek olduğunun altını çiziyor. Bu özelliklerin, depolardaki ve limanlardaki stokları korunmasında pratik bir çözüm sunduğu aktarılıyor.

Yerel halk açısından da haberin ekonomik bir fırsat algısı yarattığı, özellikle Erzurum ve Kars çevrelerinde kedi avlarının artmış olabileceği kaydediliyor. Özdemir, Rus tüccarların bölgeye yönelme nedenini bu tür yaşam koşullarına uygunluk ve av yeteneğiyle açıklıyor.

Bölgedeki yankılar ve açık sorular:

Kaydın yayıldığı dönemde bölge okur kitlesinde ilgi uyandırdığı, haberin yerel ekonomik beklentileri tetiklediği belirtiliyor. Ancak arşivlerde yanıt bekleyen sorular da var: Kedilerin hangi ücretle alındığı, kaç tanesinin gerçekten temin edilip götürüldüğü ve nakliye süreçlerinin nasıl yürütüldüğü gibi detaylar hâlâ araştırılıyor. Özdemir, bu konularda arşiv çalışmalarının devam ettiğini vurguluyor.

Bu kayıt, yerel gazete arşivlerinin iktisadi ve sosyal tarihin beklenmedik ayrıntılarını nasıl ortaya koyabildiğini gösteriyor. Varlık Gazetesi kaydı, hem dönemin ticari önceliklerine hem de kırsal-kent ilişkilerinin gündelik hayat üzerindeki etkilerine dair somut bir örnek teşkil ediyor.

YAKLAŞIK 103 YIL ÖNCE RUS TÜCCARLARIN, LİMAN VE TAHIL AMBARLARINDA YAŞANAN FARE İSTİLASINA KARŞI DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEN 10 BİN KEDİ SATIN ALMAK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.