Arsuz'a kültür ve okuma odaklı yeni merkez: Mozaik Kütüphanesi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Mozaik Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı için resmi protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında imzalandı. Protokol imzası ile projenin uygulama sürecine resmen geçildi.

protokol ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler:

İmzalanan protokol, projenin inşa ve işletme adımlarını çerçeveleyecek; kurumların görev paylaşımı ve sorumlulukları bu metinle belirlenecek. Sorumlu tarafların koordinasyonuyla yürütülecek çalışmalar, alanın planlanması ve toplum kullanımına açılması aşamalarını kapsayacak.

hedefler ve beklenen katkılar:

Projenin öncelikli amaçları arasında çocukların ve gençlerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kültürel etkinlikler için yeni bir mekan oluşturulması yer alıyor. Tamamlandığında tesisin Arsuz’un eğitim, kültür ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sağlaması, yerel halk için düzenli kültürel programlar ve gençlere yönelik eğitim destekleri sunması hedefleniyor.

Mozaik Kütüphanesi ve etkinlik alanı, aynı zamanda yerel buluşma noktası oluşturarak kent yaşamına sosyal bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyor. Okuma salonları, atölye alanları ve çok amaçlı etkinlik mekanları ile farklı yaş gruplarına hizmet vermesi bekleniyor.

Projenin ilerleyişi ve açılış süreciyle ilgili gelişmeler, yetkili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak; uygulama aşamasında toplumun ihtiyaçlarının izlenmesi ve katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi planlanıyor.

ARSUZ MOZAİK KÜTÜPHANESİ VE ETKİNLİK ALANI’NIN YAPIMINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI.