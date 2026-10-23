Hatay öğretmen akademilerinde maarifin kalbinde oyun temasıyla yeni eğitim yılı başladı

Program ve katılımcılar:

Hatay Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı, il protokolü, akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, eşi Mehtap Şimşek, il ve ilçe protokolü ile eğitim camiasından temsilciler katıldı.

öğretmenin rolü ve deprem vurgusu:

Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, öğretmenlerin çocukların bilgi edinmesi, karakter gelişimi ve hayata hazırlanmasında üstlendiği sorumluluğu öne çıkardı. Masatlı, 6 Şubat depremlerinin eğitim altyapısında yol açtığı hasara değinerek, öğretmenlerin bu zorlu süreçte gösterdiği fedakârlığın altını çizdi ve eğitimde dayanışmanın önemine işaret etti.

eğitim yaklaşımları ve tema:

Masatlı, eğitimin yalnızca akademik başarı ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek öğrencilerin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesinin önemini vurguladı. Bu yaklaşımın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Ayrıca akademilerin, öğretmenler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak mesleki gelişime katkı sağlayacağı ifade edildi.

Programın odağına alınan 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması ise oyunun çocukların öğrenme isteğini artırmadaki rolüne ve yeteneklerin keşfine katkısına vurgu yaptı. Masatlı, oyunun eğitsel süreçlerde kullanımıyla ilgili yaklaşımın, öğrenci merkezli öğrenmeyi güçlendireceğini belirtti.

Program, açılış konuşmalarının ardından sona erdi; akademilerin yeni dönemde öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim alanlarında aktif rol oynaması hedefleniyor.

HATAY ÖĞRETMEN AKADEMİLERİNİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.