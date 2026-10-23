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BŞEÜ'nün 18 branşlık spor kadrosu netleşti

BŞEÜ'de 2026-2027 sezonu için 18 branşta yapılan sporcu seçmeleri tamamlandı; seçilen öğrenciler antrenmanlara başlayıp üniversiteyi temsil edecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'nün 18 branşlık spor kadrosu netleşti

seçmeler tamamlandı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 sezonunda üniversiteler arası müsabakalarda üniversiteyi temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen sporcu seçmelerini başarıyla tamamladı. Seçmeler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet takvimine uygun olarak yapıldı ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

değerlendirme süreci ve branşlar:

Seçmeler, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda, üniversitenin spor tesislerinde gerçekleştirildi. Branşlarda uzman akademisyenlerin gözetiminde yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin sportif becerileri, fiziksel yeterlilikleri ve branşlara özgü performansları esas alındı. Seçmeler; basketbol, futbol, futsal, voleybol, judo, güreş, bilek güreşi, kort tenisi, okçuluk, karate, badminton, bisiklet, kick boks, muay thai, wushu, tekvando, boks ve masa tenisi olmak üzere toplam 18 branşta yapıldı.

hazırlıklar ve rektörün mesajı:

Yapılan değerlendirmelerin ardından yeni sezonda üniversiteyi temsil edecek sporcular belirlendi ve seçilen öğrenciler 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Sporcular, akademisyenlerin rehberliğinde çalışmalarını sürdürerek sezon boyunca düzenlenecek üniversiteler arası müsabakalara hazırlanacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, seçmelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Üniversitemizin 18 farklı branşta spor faaliyetleri yürütmesi, öğrencilerimizin sportif gelişimlerine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Yeni sezonda üniversitemizi temsil edecek tüm sporcularımıza ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimize başarılar diliyorum.'

BŞEÜ’DE 18 BRANŞTA SPORCU SEÇMELERİ TAMAMLANDI

BŞEÜ’DE 18 BRANŞTA SPORCU SEÇMELERİ TAMAMLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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