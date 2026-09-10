filipinler'de feribotta yangın: çok sayıda kişi kayıp, arama sürüyor

Filipinler'de feribotta yangın: olayın özeti

Filipinler'in başkenti Manila'dan kalkan MV June Aster adlı feribot, Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşırken gece saatlerinde alev aldı. Feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat bulunuyordu. Yetkililerin açıkladığına göre olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 86 kişi haber alınamıyor ve şu ana kadar 43 kişi kurtarıldı.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Sahil Güvenlik Sözcüsü Komodor Noemie Cayabyab, "Arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz" diyerek yangının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. Yangından sağ kurtulanlar yangının yük bölümünde başlamış olabileceğini ifade etti. Filipinler basını, arama-kurtarma çalışmalarına ordunun yanı sıra bölgedeki balıkçıların da destek verdiğini aktardı.

Feribotun yardım çağrısı yaptığı sırada Coron'a bağlı Turda köyü'nün yaklaşık 4 deniz mili açığında olduğu bildirildi. Sahil güvenlik ve diğer kurtarma ekipleri açık denizde aramaları yoğunlaştırdı ve kayıp yolcuların bulunması için çalışmalar sürüyor.

tarihi bağlam:

Olay, Filipinler'de deniz güvenliği açısından hafızalarda yer eden kazaları da gündeme getirdi. 1987'de kapasitesinin üç katı yolcu alan Dona Paz adlı feribot ile MT Vector adlı petrol tankeri arasındaki çarpışmada 4 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, kaza dünyanın en ölümcül deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Yetkililer, mevcut olayda benzer ihmallerin olup olmadığını araştırıyor.

FİLİPİNLER'DE FERİBOTTA ÇIKAN YANGINDA EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 86 KİŞİDEN İSE HABER ALINAMIYOR.