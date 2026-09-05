Arsuz'da Pirinçlik Mahallesi'nde otluk yangını hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Arsuz'da otluk alan yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde çıkan otluk alan yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

HBB itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ekipler, olası yeniden tutuşmaları önlemek için soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bölgede durum:

Yangının çıkış yeri Pirinçlik Mahallesi olarak kaydedildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve ekiplerin güvenlik kontrolleri devam ediyor.

ARSUZ PİRİNÇLİK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN OTLUK ALAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.