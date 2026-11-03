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Arsuz'da trafo yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Arsuz'un Konacık Mahallesi'nde çıkan trafo yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arsuz'da trafo yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Arsuz'da trafo yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi yakınlarındaki köy evleri civarında bir trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızlı intikal ederek yangının evlere sıçramasını önledi.

Müdahale detayları:

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki yapı ve yaşam alanlarına ulaşmasını engelledi. Müdahale sırasında olay yerinde koordinasyon sağlandı ve yangının kontrol altına alınması için öncelik verilen noktalara yönelim yapıldı.

Alınan önlemler:

Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi ve olası yeniden alevlenmelere karşı gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Bölgedeki yaşam alanlarının korunması için uygulanan müdahale hızlı ve planlı şekilde tamamlandı.

ARSUZ’DA ÇIKAN TRAFO YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

ARSUZ’DA ÇIKAN TRAFO YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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