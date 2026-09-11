Arsuz'da yeni sosyal hizmet merkezi hizmete hazırlanıyor

Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında son hazırlıklar:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan Sosyal Hizmet Merkezinin yeni hizmet binasında tefrişat ve iç düzenleme işleri hızla ilerliyor. Arpaçiftlik Mahallesi'nde konumlanan bina, fiziki inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından birimlerin donatılması ve iç yerleşim çalışmalarına odaklanıldı.

Tefrişat ve donanım çalışmaları:

Birimlere yönelik mobilya, ekipman ve diğer malzemelerin getirildiği bildirildi. Çalışmaların koordinasyonunu yerel yetkililer yürütürken, montaj ve yerleştirme işleriyle birlikte iç mekan düzenlemelerinde son aşamaya gelindiği vurgulandı.

Hedeflenen hizmet kalitesi ve erişim:

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu yeni binada incelemelerde bulunarak kurum müdürü Fırat Karlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezin hizmete girmesiyle ilçedeki vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Yetkililer, son düzenlemelerin tamamlanmasının ardından merkezde sunulacak hizmetlerin çeşitliliğinin ve erişim imkânlarının artacağına dikkat çekti. Taşınma ve yerleştirme süreçlerinin planlı şekilde yürütüldüğü, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun bir hizmet altyapısı oluşturulmasının öncelik olduğu ifade edildi.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NİN YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.