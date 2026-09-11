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Zazalarspor Elazığ'ı Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde temsil edecek

Yolspor'un PGL'den çekilmesi sonrası Elazığ İdman Yurdu haklarını devralan Zazalarspor, teminatı yatırarak Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yerini aldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Zazalarspor Elazığ'ı Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde temsil edecek

Zazalarspor Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Elazığ Yolspor'un Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) katılmayacağını açıklamasının ardından Elazığ'a verilen ek kontenjan hakkını Zazalarspor kullandı. Bölgesel ligde mücadele eden sarı-siyahlı ekip, Elazığ İdman Yurdu'nun haklarını devraldı ve gerekli teminat bedelini TFF'ye yatırdı.

hak devri ve onay:

Kulüpler arasındaki görüşmeler sonunda sağlanan anlaşmayla Zazalarspor, Elazığ İdman Yurdu'nun lig katılım hakkını aldı. Resmi süreç kapsamında kulüp, lig katılım bedeli ile birlikte istenen teminatı federasyona teslim ederken, TFF onayıyla Zazalarspor yeni sezonda PGL'de sahaya çıkmaya hak kazandı.

Elazığ futboluna yansımaları:

Yeni dönemde Elazığ'ı Zazalarspor ile birlikte Kovancılarspor temsil edecek. Bu gelişme, yerel futbol için hem rekabeti artıracak hem de oyunculara profesyonelleşme açısından yeni fırsatlar sunacak. Kulübün ligdeki performansı, şehirdeki ilgi ve altyapı çalışmaları açısından belirleyici olacak.

Federasyonun duyurusunun ardından gelen hak devri, Elazığ futbolunda beklenen boşluğu hızlı bir şekilde doldurdu ve yeni sezon planlamalarında netlik sağladı. Zazalarspor'un teknik ve idari hazırlıkları ile lig takvimi takip edilerek kulübün PGL serüveni başlayacak.

ZAZALARSPOR PGL&#039;YE KATILACAK

ZAZALARSPOR PGL'YE KATILACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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