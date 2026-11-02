Arsuz'un su geleceği: 450 kilometrelik şebeke ve yeni depolar

çalışmanın kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından, Arsuz ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen projede, HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) öncülüğünde toplam 450 kilometrelik şebeke hattı imalatı tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca 11 bin 650 abone bağlantısı yapılarak ilçenin dağıtım ağı yenilendi.

yenilenen tesisler ve mahalleler:

Arsuz Grup İçme Suyu Şebekesi İnşaatı projesi çerçevesinde Gözcüler, Akçalı, Gökmeydan, Üçgüllük, Karaağaç, Madenli ve Nardüzü mahallelerinde yeni içme suyu depolarının inşası tamamlandı. Uluçınar Mahallesi’nde ise bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun yenileme çalışmaları sürüyor.

altyapı iyileştirmesi ve hedefler:

Eski yığma depoların yerine modern tesisler inşa edilerek ilçenin su depolama altyapısı güçlendirildi. HATSU yetkilileri, yapılan çalışmalarla su kayıplarının azaltılması, altyapı arızalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırılmasının temel hedefler olduğunu bildirdi.

Yürütülen imalat ve bağlantı çalışmaları, kısa vadede dağıtım güvenliğini artırmayı; uzun vadede ise bakım ve işletme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla Arsuz genelinde su temininde yaşanan aksaklıkların azalması ve hizmet kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

ARSUZ’DA İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DEPOLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.