Artuklu'da iki otomobil çarpıştı, araçlarda maddi hasar oluştu

Artuklu'da iki otomobil çarpıştı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Midyat Yolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın ayrıntıları:
Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç arasında gerçekleşen çarpışmada yaralı veya can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.
Güvenlik ve soruşturma:
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.
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