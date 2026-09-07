Artuklu'da iki otomobil çarpıştı, araçlarda maddi hasar oluştu

Artuklu'da iki otomobil çarpıştı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Midyat Yolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları:

Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç arasında gerçekleşen çarpışmada yaralı veya can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Güvenlik ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.