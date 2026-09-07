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Artuklu'da iki otomobil çarpıştı, araçlarda maddi hasar oluştu

Mardin'in Artuklu ilçesinde Midyat Yolu Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; can kaybı veya yaralanma yok, araçlarda maddi hasar, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Artuklu'da iki otomobil çarpıştı, araçlarda maddi hasar oluştu

Artuklu'da iki otomobil çarpıştı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Midyat Yolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları:

Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç arasında gerçekleşen çarpışmada yaralı veya can kaybı yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Güvenlik ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

MARDİN&#039;İN ARTUKLU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA...

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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