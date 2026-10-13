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Artvin balı için eczane satışı önerisi ve üretimdeki sert düşüş

Artvin Arı Yetiştiricileri Başkanı İbrahim Durmuş, azalan üretime dikkat çekip balın değerinin korunması için eczanelerde reçeteyle satılmasını önerdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Artvin balı için eczane satışı önerisi ve üretimdeki sert düşüş

Artvin balının değeri ve reçete önerisi:

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentte üretilen balın sıradan bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Durmuş, "Artvin balının eczanelerde, hatta reçeteyle satılması gerektiğini düşünüyorum" diyerek ürünün doğadan kaynaklanan dalgalanmalara karşı değerinin korunmasının önemine işaret etti.

Durmuş, balın doğada her zaman aynı miktarda elde edilemediğini belirterek üretimdeki değişimlerin üretici gelirine ve balın algısına etkisine dikkat çekti. Bu nedenle hem kaliteye hem de fiyatlandırma politikasına yönelik koruyucu adımlar atılması gerektiğini savundu.

üretimdeki düşüş ve nedenleri:

Bu yıl bal sağım sezonunun ermesiyle birlikte Artvin’de üretimde belirgin bir düşüş yaşandı. Geçen yıl yaklaşık 700 ton olarak kaydedilen üretim, bu sezon 300 ton civarına geriledi. Birliğe kayıtlı 105 binin üzerinde arılı kovan bulunduğunu, kayıtlı ve kayıtsız toplam kovan sayısının ise yaklaşık 120 bin olduğunu aktaran Durmuş, özellikle 500 metre rakımın altındaki bölgelerde verimin düşük kaldığını söyledi.

Yağışlar ile gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının nektar akışını etkilediği ve bunun verimi düşürdüğü ifade edildi. Buna rağmen Durmuş, üretim miktarındaki azalmaya karşın balın kalitesinde bir düşüş yaşanmadığını, bu sezon da kaliteli ürün elde edildiğini belirtti.

fiyatlandırma ve yeni sezon rakamları:

Yeni sezon fiyatlarının arıcılarla yapılan anketler ve fiyat komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda belirlendiği kaydedildi. Analizlere göre dolumu gerçekleştirilen kestane balının kilogram fiyatı 3 bin 500 lira, Artvin çiçek balının kilogram fiyatı 2 bin 900 lira, yayla balının kilogram fiyatı ise bin 500 lira olarak açıklandı. Karakovan balları için ise ilgili bal türü için belirlenen fiyatın üzerine yüzde 30 eklenerek fiyatlandırma yapıldı.

Durmuş’un vurgusu, hem üretim dalgalanmalarının yarattığı ekonomik kırılganlığın azaltılması hem de Artvin balının sahip olduğu değerin korunması yönünde politik adımların atılması yönünde oldu.

ARTVİN ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI İBRAHİM DURMUŞ

ARTVİN ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI İBRAHİM DURMUŞ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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