Çorum'da birlik ve coşkuyla 29 Ekim kutlaması

Çorum'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resmi program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; kent merkezi coşkuyla doldu.

Tören programı ve konuşmalar:

Programda Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy vatandaşların bayramını kutladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Vali Ali Çalgan, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları ifade etti: Bugün burada yalnız bir yönetim biçiminin ilan edilişini değil, bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlığına sahip çıkışını, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleyişini ve aydınlık yarınlara olan inancını kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Gösteriler ve kutlama etkinlikleri:

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından sergilenen komando gösterisi, vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Tören programında öğrenciler şiirler okudu, taekwondo gösterisi yapıldı ve özel öğrenciler halkoyunları ile sahne aldı. Çorum Belediyesi Mehter Takımı ve Bando Grubu marşlar seslendirirken, program tören geçişi ile sonlandı.

Etkinlikler boyunca kentte birlik ve dayanışma vurgulanırken, farklı yaş gruplarından katılımcıların bir arada kutlama yapması dikkat çekti. Tören, sıralı gösteriler ve halk katılımıyla tamamlandı.

KUTLAMALARIN HAVADAN GÖRÜNTLENDİ