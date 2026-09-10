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Mimar sporcu Beyza Güzel, kaçkarlar’ın zorlu etaplarında bile manzaranın motive ettiğini söylüyor

Mimar ve sporcu Beyza Güzel, Kaçkar by UTMB 100K’ye hazırlanışını ve Kaçkarlar’ın en zor anlarda bile umut veren manzarasının ona kattıklarını anlattı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mimar sporcu Beyza Güzel, kaçkarlar’ın zorlu etaplarında bile manzaranın motive ettiğini söylüyor

Kaçkar by UTMB hazırlıkları ve kişisel bağ:

Kaçkar by UTMB 100K parkurunda yarışacak olan Beyza Güzel, hazırlık sürecini Rize'de sürdürüyor. Esas mesleği mimarlık olan 32 yaşındaki sporcu, bu coğrafyayla yıllardır kurduğu ilişki nedeniyle parkuru sadece bir yarış rotası olarak görmüyor. Güzel, parkurun her gelişinde bölgeyi biraz daha tanıdığını ve 100K etabını ilk kez keşfedeceği bir yer olarak değil, ait hissettiği bir alana dönüşmüş bir yolculuk olarak gördüğünü belirtiyor.

Parkurun karakteri ve koşu deneyimi:

Beyza Güzel, Kaçkarlar’ın kuprağı, yaylaları ve teknik iniş-çıkışlarıyla sürekli değişen bir karakter sunduğunu vurguluyor. Uzun tırmanışlar ve inişlerin sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda parkuru doğru okumayı, doğanın ritmine uyum sağlamayı ve sabrı zorladığını söylüyor. Ona göre Kaçkarlar’ı özel kılan en belirgin unsur, en zorlandığınız anda bile başınızı kaldırdığınızda karşınıza çıkan manzara. Bu görüntü, sporcunun neden orada olduğunu yeniden hatırlatıyor ve kilometrelerden çok anı biriktirileceğine dair hissi güçlendiriyor.

Uluslararası deneyim ve yarış takvimi:

Güzel, ağustos ayının son haftasında Fransa’nın Chamonix kasabasında düzenlenen UTMB World Series dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etti. Mont-Blanc çevresinde koşulan 60K parkurunda yarışan sporcu, yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı organizasyonda kadınlar kategorisinde 70. olarak tamamlayarak önemli bir performans sergiledi. Kaçkar by UTMB kapsamında 100K parkuru, geçen yıl çığ tehlikesi nedeniyle sporcu sağlığı göz önünde bulundurularak iptal edilmişti; bu yıl herhangi bir aksilik olmazsa 11-13 Eylül tarihlerinde ikinci kez koşulacak.

Beyza Güzel için Kaçkarlar sadece bir yarış detayı değil; uzun süredir içinde olduğu bir hikayenin adım adım yaşandığı, her metresinde anı biriktirilen bir alan. Bu yaklaşım, onun yarışa bakışını fiziksel performansın ötesine taşıyor ve Kaçkar by UTMB 100K’yi kişisel bir yolculuğa dönüştürüyor.

KAÇKAR BY UTMB&#039;DE 100K PARKURUNU KOŞACAK OLAN BEYZA GÜZEL, RİZE&#039;DEKİ AMBİYANSI ANLATTI

KAÇKAR BY UTMB'DE 100K PARKURUNU KOŞACAK OLAN BEYZA GÜZEL, RİZE'DEKİ AMBİYANSI ANLATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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