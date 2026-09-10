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Kayseri'den ulusal forma yolunda iki genç isim

Kayseri Kadın FK'nın gençleri Kafiye Hazal Polat ve Ayşe Altun, 14-18 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak U17 hazırlık kampına davet edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'den ulusal forma yolunda iki genç isim

kamp kadrosu ve tarihler:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Kız Millî Takımı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kamp, 14 - 18 Eylül tarihleri arasında İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve Teknik Direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetimindeki ekip, kamp süresince oyuncu değerlendirmesi yapacak.

kayseri'den çağrılan oyuncuların profili:

Kayseri temsilcisi olarak listede iki isim yer aldı: Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Kayseri Kadın FK formasıyla dikkat çeken kaleci Kafiye Hazal Polat ile defans oyuncusu Ayşe Altun. Her iki futbolcu da U17 kampında ay yıldızlı formayla çalışma fırsatı bulacak.

Genç oyuncular, kamp için 14 Eylül Pazartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak. Kamp süresince teknik heyet, oyuncuların yeteneklerini ve takıma uyumlarını gözlemleyecek.

çağrının önemi ve beklentiler:

Bu tür hazırlık kampları, genç sporcular için ulusal takıma entegrasyon sürecinde kritik bir adım olarak görülüyor. Kamp, oyunculara ulusal düzeyde değerlendirilmeye alınma, teknik ve taktik gelişim ile takım dinamiklerini deneyimleme olanağı sunuyor. Kayseri'den gelen iki ismin performansı, ilerleyen süreçte A millî kadro yolculuğunda belirleyici olabilir.

Kulüp ve yerel camia açısından da bu çağrılar, altyapı çalışmalarının karşılığını gösteren önemli bir işaret niteliğinde. Kafiye Hazal Polat ve Ayşe Altun'a kamp boyunca başarılar diliyoruz ve ilerleyen değerlendirmelerin takipçisi olunacak.

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ YETENEKLERİ KAFİYE HAZAL POLAT VE AYŞE ALTUN, AY...

KAYSERİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ YETENEKLERİ KAFİYE HAZAL POLAT VE AYŞE ALTUN, AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK ÜZERE U17 KIZ MİLLÎ TAKIMI’NIN KAMP KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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