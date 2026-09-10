Erzurum'da yeni spor kampüsü temelleri kazılıyor: stad, salon ve olimpik havuz inşaatı başladı

Projenin kapsamı ve yer seçimi:

Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Mehmet Sekmen Caddesi üzerinde inşa edilecek yeni spor kampüsünün temel kazma ve hafriyat çalışmaları başladı. Kampüs; Yeni Erzurum Stadı, 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzundan oluşacak şekilde planlandı. İş makineleri şantiye alanına girerek ilk kazıları başlattı ve çalışmalar yerel yetkililerce takip edildi.

Çalışmaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de yerinde inceledi. Projenin konumu ve kapsamı, kent merkezine ve ulaşım akslarına yakınlığı nedeniyle tercih edildi.

Projenin önemi ve tarihsel bağlamı:

Bu yatırım, 2011 UNIVERSIADE kapsamında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımı olarak tanımlanan buz ve kış sporları tesislerinden sonra Erzurum'a yapılacak en büyük ikinci spor tesisi olacak. 2011 dönemindeki yatırımlar; buz salonları, Konaklı ve Kandilli kayak tesisleri ile atlama kuleleri gibi önemli tesisleri kapsıyordu. Yeni kampüsün tamamlanmasıyla kentte hem spor alt yapısı güçlenecek hem de bölge gençliği ve Türk sporu için ek imkanlar sağlanacak.

Süreç, ihale ve maliyet:

Projenin ihalesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına TOKİ Başkanlığı tarafından yürütüldü. İhale süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı; sözleşme ise 26 Ağustos 2026 tarihinde imzalandı. Projenin sözleşme bedeli 5 milyar 800 milyon TL olarak açıklandı.

İhale ve sözleşme aşamalarının tamamlanmasının ardından iş makinelerinin sahaya girmesi, kentte geniş bir heyecan yarattı. Temel kazı ve hafriyat çalışmaları önümüzdeki dönemde hız kazanarak sürmesi planlanıyor.

Yerel tepki ve beklentiler:

Şantiye çevresinde çalışanları ve çalışmaları izleyen vatandaşlar, projenin Erzurum için önemli bir kazanım olacağını belirterek yatırımı memnuniyetle karşıladı. Yerel görüşlerde, tesisin kent ekonomisine, gençlerin spor faaliyetlerine ve bölgesel tanıtıma katkı sağlayacağı vurgulandı. Vatandaşlar ayrıca yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen kamu yetkililerine teşekkür etti.

Yeni spor kampüsünün inşaatı ilerledikçe, proje takvimi, etap teslimleri ve yerel erişim düzenlemeleri ile ilgili ayrıntılar yetkililer tarafından paylaşılmaya devam edecek. Proje, tamamlandığında Erzurum'un spor altyapısına kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.

ERZURUM’UN YENİ SPOR KAMPÜSÜNÜN TEMELLERİ KAZILIYOR. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR İLE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRÜ ERDOĞAN DÖNMEZ, TEMEL KAZMA VE HAFRİYAT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.