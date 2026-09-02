Artvin'de köy yolunda otomobil devrildi, muhtar yaşamını yitirdi

kaza detayları:

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde Avcılar köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki köy yolunda bir otomobil yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz'ün tek başına olduğu, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

müdahale ve tespitler:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta yalnız bulunan Tüysüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

cenaze ve soruşturma:

Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE, AVCILAR KÖYÜ MUHTARI MEDET TÜYSÜZ HAYATINI KAYBETTİ.