Dolar 48,2923 +0,05%
Euro 55,9353 -0,01%
Bist 13.927,44 -2,12%
Altın Gram 6.765,59 -0,88%
EUR/USD 1,1578 -0,13%
Brent Petrol 94,98 +0,35%
--°

Artvin'de köy yolunda otomobil devrildi, muhtar yaşamını yitirdi

Yusufeli'de Avcılar köyü yolunda sabah kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Artvin'de köy yolunda otomobil devrildi, muhtar yaşamını yitirdi

kaza detayları:

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde Avcılar köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki köy yolunda bir otomobil yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz'ün tek başına olduğu, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

müdahale ve tespitler:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta yalnız bulunan Tüysüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

cenaze ve soruşturma:

Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK...

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE, AVCILAR KÖYÜ MUHTARI MEDET TÜYSÜZ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri açıklarında çarpışma sonrası Alsu'nun görüntüleri ortaya çıktı
images

İkizce'de patpat kazası: sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi
images

Silivri açıklarında gece çarpışması: savcılık mürettebat için arama ve inceleme...
images

Denizli'de palet fabrikasında alevler yükseldi, itfaiye müdahalesi sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hamzabeyli’de eski okul kadınların katma değerli üretim merkezine dönüştü

Elazığ'da tarım müdürlüğü personeline otizme yönelik doğru iletişim eğitimi

Kahta-Siverek yolunda kontrolü kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

İşletmede çıkan aile tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi cam darbesiyle yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı