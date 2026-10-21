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Artvin'de okul çevresi denetiminde 15 işletmeye tütün satış yasağı bildirildi

Artvin polisinin okul çevresindeki denetiminde 15 işletmeye, 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının yasak olduğu hatırlatılarak tebligat yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Artvin'de okul çevresi denetiminde 15 işletmeye tütün satış yasağı bildirildi

denetimin amacı ve kapsamı:

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, çocukların ve gençlerin tütün ve tütün mamullerinin zararlarından korunması hedeflendi. Ekipler, okul çevresindeki satış noktalarında mevzuata uygunluğun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti.

işletmelere yapılan bildirimler:

Denetimler, il merkezinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan market, bakkal, büfe ve tekel bayilerini kapsadı. İşletme yetkililerine tütün ürünlerinin satışına ilişkin kurallar ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetlenen 15 işletmeye, 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının yasak olduğu hatırlatılarak gerekli tebligatlar yapıldı.

ARTVİN’DE POLİS EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, 15 İŞLETMEYE 18...

ARTVİN’DE POLİS EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, 15 İŞLETMEYE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE TÜTÜN ÜRÜNÜ SATIŞININ YASAK OLDUĞU HATIRLATILARAK GEREKLİ TEBLİGATLAR YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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