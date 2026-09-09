Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4607 +0,23%
Bist 14.405,25 +0,00%
Altın Gram 6.926,25 +0,12%
EUR/USD 1,1644 +0,13%
Brent Petrol 99,44 +1,55%
--°

Artvin’de umudu büyüten görüntü: küçük akbaba yavrusuyla doğal ortamda

Artvin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler, nesli tehlike altındaki küçük akbabanın yavrusuyla birlikte olduğunu gösterdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Artvin’de umudu büyüten görüntü: küçük akbaba yavrusuyla doğal ortamda

Artvin'de küçük akbaba ve yavrusunun görüntüleri kaydedildi

Artvin'de, nesli tehlike altında bulunan Küçük Akbaba'nın yavrusuyla birlikte doğal yaşam alanında kaydedilen görüntüleri, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı. Görüntüler, türün bölgede üremeye devam ettiğine işaret ederek koruma çalışmalarına dair olumlu bir gösterge sundu.

görüntülerin içeriği:

Paylaşılan fotoğraf ve video karelerinde anne Küçük Akbaba ile yavrusunun doğal ortamda birlikte olduğu anlar yer aldı. Kayıtlarda dinlenme ve hareket anları dikkat çekti; uzmanlar bu tür gözlemlerin alanın tür için uygunluğunu değerlendirmede yararlı olduğunu belirtiyor.

koruma ve izleme çalışmaları:

Yetkililer, Küçük Akbaba ve yaşam alanlarının korunması amacıyla yürütülen izleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Kurum, yaban hayatının nadir üyelerinin gelecek nesillere aktarılması için koruma faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve böyle görüntülerin bölgedeki koruma çabalarının önemini yeniden gösterdiğini belirtti.

ARTVİN’DE NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN KÜÇÜK AKBABA, YAVRUSUYLA BİRLİKTE...

ARTVİN’DE NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN KÜÇÜK AKBABA, YAVRUSUYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton
images

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı
images

Tuz Gölü'nde doluluk yüzde 45 arttı, kuruyan alanlar suyla buluştu
images

Tuz Gölü'nde yağış canlandırdı: su seviyesi yüzde 45 yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu

Çamlıdere'de huzur arayanların rotası: Şeyh Ali Semerkandi türbesi

Kırmızı Lacivert kent meydanı çarşıda yaşamı yeniden canlandırdı

Mersin'de MERCEK merkezleriyle ücretsiz İngilizceye yoğun talep

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali