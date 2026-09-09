Artvin’de umudu büyüten görüntü: küçük akbaba yavrusuyla doğal ortamda

Artvin'de küçük akbaba ve yavrusunun görüntüleri kaydedildi

Artvin'de, nesli tehlike altında bulunan Küçük Akbaba'nın yavrusuyla birlikte doğal yaşam alanında kaydedilen görüntüleri, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı. Görüntüler, türün bölgede üremeye devam ettiğine işaret ederek koruma çalışmalarına dair olumlu bir gösterge sundu.

görüntülerin içeriği:

Paylaşılan fotoğraf ve video karelerinde anne Küçük Akbaba ile yavrusunun doğal ortamda birlikte olduğu anlar yer aldı. Kayıtlarda dinlenme ve hareket anları dikkat çekti; uzmanlar bu tür gözlemlerin alanın tür için uygunluğunu değerlendirmede yararlı olduğunu belirtiyor.

koruma ve izleme çalışmaları:

Yetkililer, Küçük Akbaba ve yaşam alanlarının korunması amacıyla yürütülen izleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Kurum, yaban hayatının nadir üyelerinin gelecek nesillere aktarılması için koruma faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve böyle görüntülerin bölgedeki koruma çabalarının önemini yeniden gösterdiğini belirtti.

ARTVİN’DE NESLİ TEHLİKE ALTINDA BULUNAN KÜÇÜK AKBABA, YAVRUSUYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ.