Yeşil Vatan Tırı ile okullara taşınan orman sevgisi

Orman ve doğa bilincini küçük yaşlarda geliştirmeyi amaçlayan Yeşil Vatan Tırı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencilerle buluştu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, 23-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Muğla ve Aydın'daki okulları ziyaret ediyor.

etkinlik programı ve içerikler:

Tırda düzenlenen programlar arasında 3 boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar, tohum ekme çalışmaları ve çeşitli atölye etkinlikleri yer alıyor. Öğrenciler gösterimler sırasında görsel deneyimlerle doğa ve orman döngüsünü tanırken, atölye çalışmaları pratik uygulama imkânı sağlıyor. Tohum ekme aktivitesi, katılımcılara doğaya küçük bir katkı verme fırsatı sunuyor.

okulların ve öğretmenlerin gözlemleri:

Menteşe'de kurulan tırı ziyaret eden öğrenciler etkinliklere yoğun ilgi gösterdi; hem eğlendiler hem de ormanların korunması konusunda bilgi edindiler. Kıvanç Cesur Ortaokulu öğretmeni Metin Gündoğan etkinlik hakkında şu değerlendirmede bulundu: Öğrencilerim için çok güzel bir etkinlik oldu. Öncelikle Yaraş Ormanı’na fidan dikme etkinliği vardı, oraya gittik. Sonrasında bu etkinlik için buraya geldik. Çocuklar çok eğleniyorlar. Üç boyutlu film izlediler. Ardından grup grup tohum ekme etkinliği ve sonrasında yapboz çalışmaları gerçekleştirildi. Çok faydalı ve güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerim adına, okulum adına ve kendi adıma Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.

Proje yetkilileri, Yeşil Vatan Tırı’nın Muğla ve Aydın programlarıyla çocuk ve gençlerde orman sevgisinin güçlendirilmesini, çevre bilincinin artırılmasını ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirtiyor. Yerinde deneyim ve etkileşim odaklı bu yaklaşım, katılımcıların doğa ilişkisini pekiştirmeyi amaçlıyor.

YEŞİL VATAN TIRI MUĞLA’DA ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU