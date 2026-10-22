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Asar Kemer’e uyumlu ikinci yaya köprüsü belediye imzasıyla açıldı

Belediye, Asar Kemer Park düzenlemesine uygun projeyle Nezih Tütüncüoğlu Yaya Köprüsü'nü yenileyip Valilik arkasında, kendi öz kaynaklarıyla hizmete açtı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Asar Kemer’e uyumlu ikinci yaya köprüsü belediye imzasıyla açıldı

nezih tütüncüoğlu yaya köprüsü yenilendi:

Düzce Belediyesi, kent merkezindeki ulaşım ağı ve rekreasyon alanları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla Nezih Tütüncüoğlu Yaya Köprüsünün yenileme çalışmalarını tamamlayarak yapıyı vatandaşların kullanımına açtı. Proje, Asar Kemer Park’ın çevre düzenlemesiyle uyumlu olacak şekilde planlanarak Valilik binasının arkasında konumlandırıldı.

estetik ve yaya erişimi:

Köprünün yenilenmesi, yalnızca fiziksel bir onarım değil; parkın peyzajı ve kent dokusuyla bütünleşecek şekilde projelendirme gerektirdi. Yenilenen yapı, yaya güvenliğini artırmayı, park ile çevresindeki kamu alanları arasındaki erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Yapının konumu, Valilik çevresindeki yaya akışını düzenlemeye ve kısa yürüyüş bağlantılarını güçlendirmeye hizmet ediyor.

belediyenin kaynak kullanımı ve uygulama:

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, köprünün belediyenin kendi öz kaynaklarıyla üretildiği vurgulandı. Yapı, belediyenin öz kaynaklarıyla ürettiği ikinci yaya köprüsü olma özelliğini taşıyor. Belediye sosyal medya paylaşımında 'İkinci yaya köprümüzü de yeniledik. Öz kaynaklarımızı kullanarak ürettiğimiz ikinci yaya köprümüzü Valilik arkasında kullanıma açtık' ifadelerine yer verdi. Bu yaklaşım, yerel yönetimin altyapı yatırımlarını kendi imkânlarıyla desteklediğini gösteriyor.

Yenileme çalışmaları, kent genelinde yürütülen diğer düzenleme hamleleriyle paralel yürütülüyor; bu sayede hem estetik hem de işlevsel iyileştirmeler hedefleniyor. Vatandaşların kullanımına açılan köprü, çevre düzenlemesi tamamlandıkça bölgedeki rekreasyon ve erişim kalitesini artırması bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, ASAR KEMER PARK’IN ÇEVRE DÜZENLEMESİNE UYGUN OLARAK PROJELENDİRDİĞİ NEZİH...

DÜZCE BELEDİYESİ, ASAR KEMER PARK’IN ÇEVRE DÜZENLEMESİNE UYGUN OLARAK PROJELENDİRDİĞİ NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU YAYA KÖPRÜSÜ’NÜ YENİLEYEREK VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇTI. BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARIYLA ÜRETİLEN KÖPRÜ, VALİLİK BİNASININ ARKASINDA HİZMETE GİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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