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Aşav'ın şemdinli hizmet binası şehit yakınlarına ve gazilere umut olacak

AŞAV Hakkari İl Başkanlığı Şemdinli’deki yeni hizmet binası törenle açıldı; merkez şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularına destek sunacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Aşav'ın şemdinli hizmet binası şehit yakınlarına ve gazilere umut olacak

Açılış töreni ve katılımcılar:

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Hakkari İl Başkanlığı, Şemdinli'de düzenlenen resmi törenle hizmete girdi. Yeni il binasının açılışına protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı; program açılış konuşmaları, plaket takdimi ve dualarla tamamlandı.

Kuruluşun hedefi, şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının yaşam standartlarını yükseltmek, haklarını savunmak ve her an yanında olmak olarak açıklandı. Açılışta konuşan AŞAV Hakkari İl Başkanı Abdulmetin Erden, vakfın önceliğinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına köprü olmak ve çocuklarının eğitim hayatına katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Vakıf hedefleri ve yükümlülükler:

Erden, Hakkari genelinde 710 şehit ve 328 gazi bulunduğunu hatırlatarak, bu kişilerin toplumun en kutsal emanetleri olduğunu kaydetti. İl başkanlığının sorunların yakından takipçisi olacağını ve dayanışma ruhunu güçlendirerek yürütülecek çalışmalarla hizmet ağını genişleteceklerini belirtti.

Programda söz alan AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen ile Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan da yeni merkezin bölge için hayırlı olmasını diledi ve yürütülecek çalışmalara tam destek vereceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, açılışa katılanlara günün anısına plaket takdim edildi. Açılış programı, okunan duaların ardından sona erdi ve yeni hizmet binasının yerel düzeyde şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucularına yönelik çalışmalar için bir merkez olması hedeflendi.

ANADOLU ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLERİ VE GÜVENLİK KORUCULARI VAKFI (AŞAV) HAKKARİ İL BAŞKANLIĞI...

ANADOLU ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLERİ VE GÜVENLİK KORUCULARI VAKFI (AŞAV) HAKKARİ İL BAŞKANLIĞI, ŞEMDİNLİ'DE DÜZENLENEN RESMİ TÖRENLE AÇILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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