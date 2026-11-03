ASELSAN'dan denizde taşınabilir hava savunması: konuşlandırılabilir GÖKDENİZ EURONAVAL 2026'da

ASELSAN EURONAVAL 2026'de yeni nesil deniz savunma çözümlerini sergiledi

Türkiye'nin savunma sanayi firması ASELSAN, Fransa'da düzenlenen EURONAVAL 2026 fuarında deniz savunmasına yönelik yeni nesil ürünlerini uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Fuarda ilk kez sergilenen konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, sivil gemiler ve kritik deniz taşıtları için hızlı konuşlandırılabilen hava savunma çözümü olarak öne çıktı.

konuşlandırılabilir GÖKDENİZ'in tasarımı ve görev alanı:

Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin deniz platformlarına taşınmış kabiliyetlerini temel alıyor ve farklı operasyonel ihtiyaçlara göre uyarlanabiliyor. Sistem, ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış olup kendi güç kaynağı ve operatör ortamına sahip bulunuyor; bu sayede sivil gemilere ve kritik altyapılara kurulup ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor.

Söz konusu çözüm özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin, artan dron tehditlerine karşı korunmasında hızlı ve esnek koruma sağlama amacı taşıyor. ASELSAN, bu konfigürasyonla denizde hava savunma kabiliyetinin platforma bağlı kalmadan kullanılabileceğini vurguluyor.

ASELSAN yöneticilerinin değerlendirmesi ve diğer platformlar:

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, değişen deniz güvenliği ortamının hızla uyarlanabilen ve göreve hazır sistemlere duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti. Akyol, 'Denizde geleceğin güvenliği; sahada kendini kanıtlamış sistemleri otonomi, yapay zekâ ve seri konuşlandırma kabiliyetiyle bir araya getirmekten geçiyor. Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ile hava savunma kabiliyetimizi esnek ve hızlı koruma gerektiren platform ve ortamlara taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Akyol, ayrıca TUFAN ve KILIÇ ile otonom sistemlerin deniz operasyonlarındaki rolüne, SMASH 30 ve elektro-optik ürünlerle yapay zekâ destekli kabiliyetlerin geliştirilmesine dikkat çekti ve ASELSAN'ın farklı operasyonel şartlara uyum sağlayabilen göreve hazır sistemlerle dünya çapındaki ihtiyaçlara cevap verdiğini vurguladı.

elektro-optik çözümler ve yapay zekâ entegrasyonu:

Fuarda öne çıkan diğer çözümler arasında MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zekâ destekli AINEO BOX yer aldı. MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlarken, AINEO BOX elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor.

ASELSAN'ın sergilediği portföy, konuşlandırılabilir hava savunma sistemlerinden otonom platformlara ve yapay zekâ destekli elektro-optik çözümlere kadar geniş bir yelpazede deniz kuvvetleri ile sivil deniz araçlarının ihtiyaçlarına yönelik entegrasyonu ön plana çıkarıyor.

ASELSAN, FRANSA’DA DÜZENLENEN EURONAVAL 2026’DA YENİ NESİL DENİZ SAVUNMA SİSTEMLERİNİ SERGİLİYOR. FUARDA İLK KEZ TANITILAN KONUŞLANDIRILABİLİR GÖKDENİZ, TİCARİ GEMİLER VE PETROL TANKERLERİNİN DRON TEHDİTLERİNE KARŞI KORUNMASINA YÖNELİK HIZLI VE ESNEK HAVA SAVUNMA ÇÖZÜMÜ SUNUYOR.