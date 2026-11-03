Sigara mı yoksa elektronik sigara mı: diş çekimi sonrası iyileşme laboratuvarda karşılaştırılacak

Üç üniversitenin ortak çalışması:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yürütücülüğünde ve Marmara Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütülecek TÜBİTAK destekli bir araştırma projesinde görev alacak. Proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında ve ARDEB değerlendirmesiyle desteklenmeye hak kazandı. Yürütücülüğünü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Karayürek üstleniyor.

Karabük Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Yeğinoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Saraç Gül proje ekibinde araştırmacı olarak yer alacak. Çalışma, kurumlar arası iş birliğinin klinik ve temel bilimsel yaklaşımları birleştiren bir örneği olacak.

Projenin kapsamı ve yöntemleri:

Araştırmanın tam başlığı "Geleneksel Sigara ve Elektronik Sigara Dumanına Maruz Bırakılmış Sıçanlarda Diş Çekimi Sonrası Sert ve Yumuşak Dokularda Meydana Gelen İyileşmelerin Radyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi". Kontrollü deneysel modelde, geleneksel sigara dumanına ve elektronik sigara aerosolüne maruz bırakılan sıçanlarda diş çekimi sonrası oluşan dokular değerlendirilecek. Alveol kemiğindeki sert doku iyileşmesi radyolojik yöntemlerle tespit edilirken, diş eti ve mukoza gibi yumuşak dokulardaki onarım histomorfometrik ölçümlerle analiz edilecek. Ayrıca, iyileşme sürecinde rol oynayan biyobelirteçler immünohistokimyasal yöntemlerle incelenecek.

Amaçlar ve beklenen katkılar:

Çalışma, elektronik sigaranın geleneksel sigaraya kıyasla yara iyileşmesi üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlıyor; bu sayede elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu algısı bilimsel veriler ışığında test edilecek. Proje çıktılarının, diş çekimi ve oral implant cerrahisi öncesi ve sonrasında sigara ile elektronik sigara kullanımının oluşturabileceği risklerin belirlenmesine katkı sağlaması, hasta bilgilendirme süreçlerini güçlendirmesi ve cerrahi tedavi protokollerinin geliştirilmesine rehberlik etmesi hedefleniyor.

Hazırlanan çalışma, hem temel bilim düzeyinde moleküler ve doku düzeyindeki değişikliklere dair veri sağlayacak hem de klinik uygulamalara yönelik önerilerin oluşmasına zemin hazırlayacak nitelikte planlanmış durumda.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) AKADEMİSYENLERİ, GELENEKSEL SİGARA VE ELEKTRONİK SİGARANIN DİŞ ÇEKİMİ SONRASI DOKU İYİLEŞMESİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILACAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) DESTEKLİ PROJEDE GÖREV ALACAK.