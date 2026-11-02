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Inönü akademisi Malatya tanıtım günlerinde hemşehrilerle buluştu

İnönü Üniversitesi, MADEF'in düzenlediği 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde stant açtı; Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat hemşehrilerle bir araya geldi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Inönü akademisi Malatya tanıtım günlerinde hemşehrilerle buluştu

İnönü Üniversitesi etkinlikte temsil edildi

İnönü Üniversitesi, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında stant açarak yer aldı. Organizasyonda üniversitenin eğitim-öğretim imkanları, bilimsel çalışmaları ve kurumsal faaliyetleri ziyaretçilere aktarıldı.

Rektör Akpolat'ın ziyareti:

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat etkinlik alanını gezerek hemşehrileriyle bir araya geldi ve stant yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Malatya'nın kültürel ve yöresel değerlerinin tanıtılmasına verdiği destek öne çıktı.

Standın içeriği ve ilgi:

İnönü Üniversitesi standı, akademik birikimi ve üniversitenin sunduğu olanakları ziyaretçilere aktaran materyallerle donatıldı. Stant, hemşehriler ve fuar katılımcıları tarafından ilgi gördü; katılımcılar üniversitenin eğitim imkânları ve yürütülen bilimsel faaliyetler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Organizasyon, Malatya'nın köklü mirasını, kültürel zenginliklerini ve yöresel değerlerini ön plana çıkarırken İnönü Üniversitesi de akademik profilini daha geniş kitlelere tanıtma imkânı yakaladı.

REKTÖR AKPOLAT 8. GELENEKSEL MALATYA TANITIM GÜNLERİNE KATILDI

REKTÖR AKPOLAT 8. GELENEKSEL MALATYA TANITIM GÜNLERİNE KATILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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