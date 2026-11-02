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Elazığ borsasında yeni döneme genç ve şeffaf bir vizyon

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 seçimleri öncesi üyeleri sandığa çağırdı; projelerini ve saha taleplerini paylaştı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ borsasında yeni döneme genç ve şeffaf bir vizyon

şenol arslan seçim çalışmasını yoğunlaştırdı:

Şenol Arslan, Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı ve Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak 14 Kasım 2026 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Arslan, Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Muş ve Tunceli’de faaliyet gösteren borsa üyeleriyle yapılan görüşmelerde sektör temsilcilerinin talep, öneri ve beklentilerini dinlediklerini belirtti.

saha temasları ve üyelerin öncelikleri:

Arslan, ziyaretler sırasında üyelerle kurulan iletişimin ve sahada edinilen tecrübelerin yeni dönemdeki projelere yön verdiğini vurguladı. Üyelerden gelen sorunların, taleplerin ve beklentilerin dikkatle not alındığını söyleyen Arslan, yönetimde istişareye dayalı, şeffaf ve ulaşılabilir bir anlayışı önceliklendireceklerini belirtti. Bu kapsamda özellikle üretim, ticaret, hayvancılık ve sanayi alanlarındaki ihtiyaçların öne çıktığını aktardı.

yeni dönem projeleri ve hedefler:

Arslan, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi, Modern Silo ve Lisanslı Depo Tesisi, Tarihi Buğday Meydanı’nın yeniden değerlendirilmesi, Ortak ATM Noktası ile Dericiler ve Sakatatçılar Sitesi gibi başlıkların bulunduğunu açıkladı. Bu projelerin, borsanın kurumsal gelişimini destekleyecek ve üyelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak unsurlar taşıdığını ifade etti.

Seçim sürecine ilişkin olarak Arslan, "Genç ve dinamik bir başkan adayı olarak üyelerimizin oylarına talibim. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde üyelerimizin bizlere aktardığı sorunları, talepleri ve beklentileri dikkatle dinledik" ifadelerini kullandı. Ayrıca seçimlerin demokratik bir süreç olduğuna dikkat çekerek tüm üyeleri sandığa davet etti ve "Her üyemizin iradesi ve tercihi bizim için kıymetlidir" dedi.

Arslan, sözlerini tamamlayarak 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerin karşılıklı saygı, birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni etti ve sandıktan çıkacak sonucun Elazığ Ticaret Borsası, üyeler ve ticaret camiası için hayırlı olmasını diledi.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI’NIN GELECEĞİ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA HAZIR OLDUKLARINI DİLE GETİREN ELAZIĞ...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI’NIN GELECEĞİ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA HAZIR OLDUKLARINI DİLE GETİREN ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, TÜM ÜYELERİ DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANMAK ÜZERE SANDIĞA DAVET ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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