Gümüşhane'nin örümcek ormanları sonbaharda renk şöleni sunuyor

Örümcek Ormanları'nda sonbahar huzmesi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kızıl, turuncu ve yeşilin bin bir tonuna bürünerek ziyaretçilere etkileyici bir görsel zenginlik sunuyor. Labirenti andıran patikalar, hırçın yamaçlar, çağlayan dereler ve şelalelerle çevrili alanda göğe uzanan yüzlerce yıllık anıt ağaçlar, drone ve aktüel çekimlerle tüm ihtişamıyla kaydedildi.

yürüyüş ve katılımcılar:

Alanın tanıtımı ve sonbahar yürüyüşü etkinliğinde, aralarında Gümüşhane Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Tugay Cingirt ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan’ın da bulunduğu Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Bayburt ve Kelkit'ten gelen farklı gruplarla yaklaşık 400 sporcu yer aldı. Katılımcılar, 1998 yılında Tabiatı Koruma Alanı ilan edilen bölgede, Avrupa ve Kafkasya’nın en boylu ve çaplı Doğu ladini ile Doğu Karadeniz göknarlarının gölgesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Parkurlar, deneyimli doğa yürüyüşçüleri kadar yeni başlayanlar için de uygun opsiyonlar sunarken, etkinlik boyunca hem doğa gözlemciliği hem de fotoğrafçılık açısından zengin kareler elde edildi. Drone görüntüleri ve hava çekimleri, ormanın katmanlı renk paletini ve vadi dokusunu geniş perspektifte ortaya koydu.

orman yapısı ve ekosistem:

Türkiye’nin önemli karışık ormanlarından biri olan Örümcek Ormanları, 450 yılı aşan ağaçlarıyla sık yapı gösteren bir 'doğal ağaç müzesi' niteliğinde. Alandaki bazı ağaçlar, kendi türlerinin sınırları içinde eşine ender rastlanan örnekler olmaları nedeniyle tabiat anıtı olarak tescillendi. Bölgede Doğu ladini, Doğu Karadeniz göknarı, doğu kayını, sakallı kızılağaç ve adi porsuk gibi türler yoğunlukta yer alıyor.

Bitki örtüsündeki sık dokuya atfen 'örümcek' adını alan orman, derin vadilerden süzülen suların dökülen yaprak hışırtılarıyla birleşerek doğal bir senfoni oluşturuyor. Yakınındaki Çağlayandibi Şelalesi ve temiz hava, bölgeyi doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için cazip kılıyor. Örümcek Ormanları, Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Koruma statüsü sayesinde alan, kendini yenileyebilen ve dış etkenlerle bozulmamış doğal kaynak değerlerine sahip. Bu yapısı, özellikle sonbahar aylarında doğa meraklılarının ve fotoğrafçıların bölgeyi tercih etmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

katılımcı izlenimleri:

GÜDAK üyeleriyle birlikte etkinliğe katılanların izlenimleri, alanın tanıtım potansiyelini vurguladı. Bayburt'tan gelen Ali Kahraman, 'Parkurdan ve manzaradan çok etkilendim, Türkiye’de gezilmesi en güzel yerlerden biri olabilir' diyerek bölgenin daha çok tanıtılması gerektiğini belirtti. Sonbahar renkleri hakkında ise Bilgin, 'Renkler de çok güzeldi. Her renkten vardı. Doğanın bütün renkleri mevcuttu.' değerlendirmesini yaptı.

İlk kez gelenlerden Merve Uçan ise yürüyüşü zorluk derecesi açısından olumlu buldu: 'Çok memnun kaldım. Sonbaharın verdiği o renk cümbüşünü doya doya yaşadık.' ifadeleriyle deneyimin kişisel etkisini aktardı. Katılımcıların ortak görüşü, Örümcek Ormanları’nın hem görsel zenginliği hem de doğal dokusuyla Gümüşhane'nin öne çıkan doğa turizmi değerlerinden biri olduğuydu.

Göğe yükselen asırlık gövdeler, yerde serilen renkli yapraklar ve havadan görülen renk cümbüşü, Örümcek Ormanları'nı sonbaharda ziyaret etmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

GÜMÜŞHANE'NİN KÜRTÜN İLÇESİ SINIRLARINDA YER ALAN ÖRÜMCEK ORMANLARI TABİATI KORUMA ALANI, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI, KIZIL, TURUNCU VE YEŞİLİN BİNBİR TONUNA BÜRÜNEREK DOĞASEVERLERE VE FOTOĞRAF TUTKUNLARINA EŞSİZ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.