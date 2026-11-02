Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Tilki Şingah Mahallesi'nde birden fazla hayvanı telef etti: mahalle endişeli

Bayburt Şingah Mahallesi'nde bir tilkinin 10 tavuğu, 2 kazı ve bir yavru kediyi telef etmesi mahalleyi tedirgin etti; DKMP arama yapıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tilki Şingah Mahallesi'nde birden fazla hayvanı telef etti: mahalle endişeli

olayın özeti:

Bayburt'un Şingah Mahallesinde bir tilkinin mahalle sakinlerinin beslediği hayvanlara saldırdığı bildirildi. Olayda bir vatandaşın 10 tavuğu ve 2 kazı telef olurken, tilkinin bir yavru kediyi ağzında götürdüğü görüldü.

Mahallede daha önce kediler için bırakılan yiyecekleri yerken kedi tarafından kovalandığı kaydedilen tilki, son saldırılarla birlikte sakinlerin endişesini artırdı.

arama ve müdahale:

Tilkinin yaralı olabileceği yönündeki ihbar üzerine Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, tilkinin tarihi Bayburt Kalesi çevresinde görüldüğü bilgisi doğrultusunda arama-tarama yaptı; ancak yapılan çalışmalarda tilkinin izine rastlanmadı.

mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Mahallede tavuk ve kaz besleyen Süheyla Demirin hayvanlarına saldırıyı komşusu Ayten Karaer gördü. Karaer, tilkinin bir tavuğu ağacın yanına götürerek boğduğunu ve halkın taş atarak müdahale ettiğini anlattı: "Tilki arka tarafa geldi, orada bir beyaz tavuğu boğazından tuttu. Ağacın oraya götürdü, boğdu. Tavuk bağırdı durdu, tilki de yerde yatıyordu. Daha sonra ağzına aldı, yıkık yere götürdü. Taş attık ama kaçtı."

Başka bir tanık Mülkane Köse ise mutfaktayken dışarıdan gelen ses üzerine pencereye baktığında tilkinin bir yavru kediyle boğuştuğunu gördüğünü aktardı: "Camı açtım, baktım ki tilkiyle kedi boğuşuyor. Bağırmamla birlikte tilki kedinin boğazından tuttu, yavru kediyi aldı kaçtı."

Mahalle sakinleri, tilkinin daha önce de bir kümese girerek tavukları yemesi ve artan saldırılar nedeniyle kaygılı olduklarını belirtti ve yetkililerden hayvanın bulunmasını istedi.

DKMP ekiplerinin aramalarına rağmen tilkinin yakalanamaması, bölgedeki hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yetkililerden gelecek ek bilgilendirme bekleniyor.

BAYBURT&#039;UN ŞİNGAH MAHALLESİ&#039;NDE DAHA ÖNCE KEDİLER İÇİN BIRAKILAN YİYECEKLERİ YERKEN BİR SOKAK...

BAYBURT'UN ŞİNGAH MAHALLESİ'NDE DAHA ÖNCE KEDİLER İÇİN BIRAKILAN YİYECEKLERİ YERKEN BİR SOKAK KEDİSİNİN KOVALADIĞI TİLKİ, BU KEZ BİR VATANDAŞIN 10 TAVUĞUNU VE 2 KAZINI TELEF ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Millet caddesi yenileme çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor
images

Palandöken zirvesinde sıcaklıklar eksiye indi: ülkenin en soğuk noktası kayıtlar...
images

Manisa'da 17 ilçeyi kapsayan asfalt seferberliği Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'...
images

Kadıpınarı tabiat parkı’na sakinlere hitap eden kapsamlı yenileme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa köy okuluna kütüphane kurdu

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü

Ak Lease'ten Proparco ortaklığıyla enerji dönüşümüne 50 milyon euro destek

Sincan Belediyesi'nden geleceğe nota: Türk müziği çocuk korosu kuruldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı