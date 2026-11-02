Tilki Şingah Mahallesi'nde birden fazla hayvanı telef etti: mahalle endişeli

olayın özeti:

Bayburt'un Şingah Mahallesinde bir tilkinin mahalle sakinlerinin beslediği hayvanlara saldırdığı bildirildi. Olayda bir vatandaşın 10 tavuğu ve 2 kazı telef olurken, tilkinin bir yavru kediyi ağzında götürdüğü görüldü.

Mahallede daha önce kediler için bırakılan yiyecekleri yerken kedi tarafından kovalandığı kaydedilen tilki, son saldırılarla birlikte sakinlerin endişesini artırdı.

arama ve müdahale:

Tilkinin yaralı olabileceği yönündeki ihbar üzerine Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, tilkinin tarihi Bayburt Kalesi çevresinde görüldüğü bilgisi doğrultusunda arama-tarama yaptı; ancak yapılan çalışmalarda tilkinin izine rastlanmadı.

mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Mahallede tavuk ve kaz besleyen Süheyla Demirin hayvanlarına saldırıyı komşusu Ayten Karaer gördü. Karaer, tilkinin bir tavuğu ağacın yanına götürerek boğduğunu ve halkın taş atarak müdahale ettiğini anlattı: "Tilki arka tarafa geldi, orada bir beyaz tavuğu boğazından tuttu. Ağacın oraya götürdü, boğdu. Tavuk bağırdı durdu, tilki de yerde yatıyordu. Daha sonra ağzına aldı, yıkık yere götürdü. Taş attık ama kaçtı."

Başka bir tanık Mülkane Köse ise mutfaktayken dışarıdan gelen ses üzerine pencereye baktığında tilkinin bir yavru kediyle boğuştuğunu gördüğünü aktardı: "Camı açtım, baktım ki tilkiyle kedi boğuşuyor. Bağırmamla birlikte tilki kedinin boğazından tuttu, yavru kediyi aldı kaçtı."

Mahalle sakinleri, tilkinin daha önce de bir kümese girerek tavukları yemesi ve artan saldırılar nedeniyle kaygılı olduklarını belirtti ve yetkililerden hayvanın bulunmasını istedi.

DKMP ekiplerinin aramalarına rağmen tilkinin yakalanamaması, bölgedeki hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yetkililerden gelecek ek bilgilendirme bekleniyor.

BAYBURT'UN ŞİNGAH MAHALLESİ'NDE DAHA ÖNCE KEDİLER İÇİN BIRAKILAN YİYECEKLERİ YERKEN BİR SOKAK KEDİSİNİN KOVALADIĞI TİLKİ, BU KEZ BİR VATANDAŞIN 10 TAVUĞUNU VE 2 KAZINI TELEF ETTİ.