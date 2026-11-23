Eğitimin mimarları: öğretmenlere minnet ve sorumluluk

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitime verilen değerin ülke kalkınmasındaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Eğitimin ülke kalkınmasındaki yeri:

Kadooğlu mesajında, eğitim sisteminin güçlü ve gelişmiş toplumların temel taşı olduğunu belirterek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda sürdürülebilir başarıya ulaşmanın ancak nitelikli eğitimle mümkün olacağına vurgu yaptı. Eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade eden Kadooğlu, bu yatırımın somut sonuçlarının uzun vadede görüldüğünü ve öğretmenlerin bu sürecin en önemli aktörleri olduğunu aktardı.

Mesajda eğitimin sadece bireysel değil, toplumsal bir dönüşüm aracı olduğu; geleceğe yön veren kararların ve yeniliklerin kökeninde nitelikli öğretim ve rehberliğin bulunduğu ifade edildi. Kadooğlu, eğitim politikalarının güçlendirilmesinin ülkenin çağdaş uygarlık hedeflerine ulaşmasında temel bir unsur olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin rolü ve vefa çağrısı:

Kadooğlu, öğretmenlik mesleğinin yalnızca bir meslek olmayıp büyük sorumluluk ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin çocukları ve gençleri yetiştirerek ülkenin yarınlarına yön verdiğini, bir çocuğun hayatına dokunmanın bir neslin geleceğini değiştirmek anlamına geldiğini kaydetti.

Başkan Kadooğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü anımsatarak, Cumhuriyetin kuruluşundan beri öğretmenlere ve eğitime verilen önemin Türkiye'nin kalkınma yolundaki vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Toplumun her kesiminin öğretmenlere büyük bir şükran borcu olduğunu belirtti ve bugünkü bilgi birikimi ile kazanılan başarıların arkasında öğretmenlerin emeği ve rehberliği bulunduğunu vurguladı.

Mesajının sonunda Kadooğlu, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

TİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL KADOOĞLU