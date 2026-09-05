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Asırlık Derekızık geleneği: 200 metreyi dört saatte aşan düğün ritüeli

Bursa'nın Derekızık köyündeki asırlık düğün geleneğinde gelin arabası 200 metreyi dört saatte geçti; damat Serdar Kitapçı Türk kahvesi pişirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Asırlık Derekızık geleneği: 200 metreyi dört saatte aşan düğün ritüeli

Gelin aracının yavaş ilerleyişi:

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık köyünde asırlardır süregelen düğün geleneği bu kez Zonguldak'tan gelin gelen Tuğba Yılmaz ile sergilendi. Köy girişinde gelin aracının önü bir kamyonla kesildi ve evine yaklaşık 200 metre kala başlayan tören nedeniyle araç ancak dört saatte ev önüne ulaşabildi.

Gençler ilk olarak damadı oyunlara davet ederek tempo oluşturdu, ardından araç önüne tepsilerle yemek getirdiler. Yemeklerini yiyen gençler her saat başında tepsileri yaklaşık on metre ileri taşıdı; bu ritüel boyunca gelin ve damat araçta beklemeyi sürdürdü.

Yemek, tavuk ve kahve sınavı:

Gelin ve damadın eve yaklaşmasına doğru köy sakinleri bu kez köy tavuğu istemeyi gelenek haline getirdi. Tavuklara kurdele bağlandı, gençler tavukları boyunlarına asıp müzik eşliğinde oynadıktan sonra bir sonraki talep geldi: damadın maharetinin sınanması.

Damat Serdar Kitapçı yolun ortasında piknik tüpüyle Türk kahvesi yaptı ve ikram etti. Kahveler beğenilince yol yeniden açıldı ve tören bir sonraki aşamaya geçti.

Çeyiz tabağı pazarlığı ve son ritüeller:

Damadın annesinden kırılmak üzere en değerli tabak takımından bir parça istenmesi kısa bir pazarlığa yol açtı; anne sonunda çeyizinden birkaç tabak verdi. Bir tabağın kırılmasının ardından Tuğba Yılmaz ile Serdar Kitapçı eve girebildi.

Ancak gelenek bununla bitmedi: gençler damadı tekrar sokağa çağırıp ağzına lokum doldurarak tatlı dilli olması için uygulama yaptı; sağdıç ve damadın kardeşi de aynı muameleden geçti.

(OA-İHS)

Bursa&#039;da asırlık düğün geleneği: 200 metreyi 4 saatte geçtiler

Bursa'da asırlık düğün geleneği: 200 metreyi 4 saatte geçtiler

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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