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Asırlık koç katımı geleneği Mahken köyünde sürüyor

Sivas'ın Gürün ilçesi Mahken köyünde yapılan asırlık koç katımı geleneği, kış öncesi kuzulama zamanını planlamak ve üretimi düzenlemek için sürdürülüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Asırlık koç katımı geleneği Mahken köyünde sürüyor

Mahken köyünde geleneksel uygulama devam ediyor

Sivas'ta, kış dönemi öncesinde köy ekonomisini ve sürü yönetimini düzenlemek amacıyla gerçekleştirilen koç katımı geleneği Mahken köyünde renkli görüntüler oluşturdu. Gürün ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından asırlardır sürdürülen uygulama, kuzuların istenilen dönemde doğmasını sağlamak için planlı bir çiftleşme dönemini kapsıyor.

Sürünün yönetimi ve ekonomik etkileri:

Koçlar belirli bir süre için sürüye bırakılarak çiftleşme kontrollü bir şekilde yapılırken, bu uygulama hem sürü yönetimini kolaylaştırıyor hem de bakım, besleme ve sağlık hizmetlerinin toplu ve düzenli yürütülmesine imkân tanıyor. Köyde uzun süredir devam eden bu gelenek, bölgedeki küçükbaş hayvancılığın verimli ve bereketli yürütülmesinde önemli bir rol oynuyor.

Gelenek ve kuşaktan kuşağa aktarım:

Besici Samet Yıldırım gelenek hakkında şunları söyledi: "Bugün her sene geleneksel olarak yapılan koç katımı işlemini gerçekleştiriyoruz. Koç katımı sürünün gelecek yıldaki kuzulama dönemini planlamak için yapılan en önemli uygulamalardan biridir. Bu dönemde koçlar belirli bir süre için sürüye katılır ve çiftleşme kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Koç katımının en önemli amacı kuzuların istenen zamanda toplu bir şekilde doğmasıdır. Bu şekilde olunca hem sürü yönetimi kolaylaşır hem de kuzuların bakım, besleme ve sağlık işlemleri daha düzenli bir şekilde yapılır. Koç katımı sayesinde bölgemizde hayvancılık verimli ve bereketli bir şekilde gerçekleşir. Atalarımızdan miras kalan bu gelenek sadece bir hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda köydeki dayanışmamızın da bir parçasıdır. Amacımız üretimi geliştirerek yaptığımız geleneksel işlemi gelecek nesillere aktarmak".

Yöre halkı için hem üretim planlaması hem de toplumsal dayanışma boyutu taşıyan koç katımı, Mahken köyünde geleneksel usullerle özenle sürdürüldü.

BESİCİ SAMET YILDIRIM

BESİCİ SAMET YILDIRIM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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