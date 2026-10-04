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Asırlık Kocaeli ağaçlarına akustik tomografiyle sağlık taraması

Kocaeli'de doğal miras sayılan yaklaşık 600 ağaç, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile akustik tomografi kullanılarak sağlık taramasından geçirilecek.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Asırlık Kocaeli ağaçlarına akustik tomografiyle sağlık taraması

Çalışmanın kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Kentin doğal mirası niteliğindeki yaklaşık 600 ağaç tek tek değerlendirilecek; incelemeler İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Sekapark ve Başiskele Cuhane başta olmak üzere farklı noktalarda yapılacak.

Uzman ekipler her ağaçta önce görsel ve fiziksel muayene gerçekleştirecek; ihtiyaç duyulan noktalarda ise ileri tanı yöntemleriyle ayrıntılı inceleme yapılacak. Bu saha kontrolleri, ağaçların dış görünüşünde gözle görülmeyen riskleri tespit etmeye yönelik ön hazırlık olacak.

Akustik tomografi nasıl işliyor:

Çalışmada kullanılacak yöntemlerden biri akustik tomografi. Bu yöntemde gövdeye yerleştirilen sensörler aracılığıyla ses dalgalarının ağaç içindeki yayılma hızı ölçülüyor ve bu verilerden iç yapının görüntülenmesi sağlanıyor. Böylece dışarıdan fark edilmeyen çürüme, kuruma, boşluk oluşumu ile biyolojik ve mekanik hasarlar tespit edilebiliyor; işlem ağaç dokusuna zarar vermiyor.

Akustik tomografinin sağladığı iç yapı haritaları, uzmanların hangi bölgelere öncelikli müdahale edilmesi gerektiğini belirlemesine yardımcı olacak ve gereksiz budama veya kesim kararlarının önüne geçecek.

Raporlama ve koruma planı:

Yapılan incelemeler sonucunda her ağaç için teknik değerlendirme raporu hazırlanacak. Elde edilen veriler doğrultusunda acil bakım ve koruma ihtiyacı bulunan ağaçlar listelenecek ve uzun vadeli koruma-uygulama planları oluşturulacak. İncelemelerin yaklaşık 2 ay sürmesi planlanıyor ve hazırlanan raporlar ilgili koruma kuruluna sunulacak.

Çalışmayla anıt ağaçların ömrünün uzatılması ve çevre güvenliğinin sağlanması hedefleniyor; bilimsel denetim ve tomografik değerlendirme sayesinde hem bireysel ağaç sağlığı hem de kamusal alan güvenliği açısından daha sağlıklı kararlar alınması amaçlanıyor.

KOCAELİ’DE KENTİN DOĞAL MİRASI NİTELİĞİNDEKİ YAKLAŞIK 600 AĞAÇ, SAĞLIK DURUMLARININ BELİRLENMESİ...

KOCAELİ’DE KENTİN DOĞAL MİRASI NİTELİĞİNDEKİ YAKLAŞIK 600 AĞAÇ, SAĞLIK DURUMLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA UZMAN EKİPLER TARAFINDAN İNCELENECEK. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARDA, GEREKLİ GÖRÜLEN AĞAÇLARIN İÇ YAPISI AKUSTİK TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE GÖRÜNTÜLENECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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